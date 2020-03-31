【新冠肺炎】4月1日愚人節將至　慎防網絡謠言亂竄

還有一天就是4月1日，也就是愚人節。在網絡上愚人節是普天同慶的日子，因為就連大企業甚至政府偶爾也會加入開玩笑。當然這類玩笑均以娛樂為主，無傷大雅，但在2020年特別的一年，隨便開與疫情相關的「玩笑」，或會引起不必要的混亂或恐慌。

新型冠狀病毒肺炎：日本的疫情正逐漸擴大，東京成了重災區。圖攝於3月31日，東京澀谷街頭，一名戴着口罩的人站在商業大廈前。（Reuters）

日本危機處理顧問公司Spectee警告，4月1日可能會出現大量網絡謠言或假新聞，而且很多將預料與新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）有關，呼籲市民提高警覺。

Spectee代表董事兼行政總裁村上建治郎表示，他們留意到過去有關的謠言大都與健康或醫療有關：「如花崗岩能夠殺死病毒，或喝温水可以有效對抗病毒等。」隨着疫情在東京急速擴大，已開始出現東京封鎖的假消息。

其中一個近日在網上流傳的，是引述「某間上市公司的餐館」表示，東京會在4月1日起封鎖三周。這當然是無任何根據的假消息，但類似的傳言已引起了一陣食物和日用品的搶購潮。

來到4月1日，類似的假消息可能會更加泛濫，而且不只有日本，在世界不同角落流竄。

2003年愚人節 SARS疫埠「玩笑」

還記得2003年愚人節正值嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）高鋒期的時候，香港有一名少年模仿明報的網頁格式，聲稱香港政府將宣布香港為疫埠，在網上發布消息引起一陣恐慌。政府需緊急召開記者會澄清，該少年最終被判接受十二個月的社署監管令。

印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）浦那市（Pune）警方在30日張貼告示，提醒市民不要在4月1日把新冠病毒用作愚人節的主題開玩笑。

網上甚至有網民呼籲請求取消2020年的愚人節，事實Google今年就在31日宣布取消一年一度的愚人節活動。美國科技新聞媒體《The Verge》報道，在這抗疫的關鍵時候，一些會影響正確消息流通的行為並不合適。