【N號房】變態會員騷擾女教師9年　委託「博士」擬合謀殺人

韓國「N號房」網絡性犯罪事件再有新進展，當地傳媒之前報道，綽號「博士」的主要疑犯趙主彬曾與24歲姜某企圖合謀殺害女童，如今懷疑有更多案情曝光。該名女童母親3月29日指出，自己曾為姜某班主任，後者疑對她因愛成恨，在過去9年一直騷擾她，更威脅傷害她的女兒。

N號房：韓國「N號房」事件引眾怒，圖為案件主要疑犯「博士房」群組管理員趙主彬3月25日移交檢察部門。（Reuters）

【相關圖輯】N號房｜逼少女拍性虐影片 會員26萬 一個圖輯看清案情重點及「博士」真面目（點圖放大閱讀）：

+ 13 + 12 + 11

韓國青瓦台請願網站上出現一名女童母親的請願，要求公開姜某身份，並詳細解釋事件的起因與經過，引起網民關注。

這位母親控訴稱，姜某曾經是她的學生。姜某在她幫助下漸漸對她依賴，為維持教師與學生關係，她與姜某保持一定距離，卻引來姜某的憎恨。

姜某遭校方退學後，過去9年內一直跟蹤及騷擾這位母親，例如持兇器在學校暗中等待她、在她住所外走廊以紅油漆寫下「我會殺你」（I Kill You）等字樣。

他又偷取這名女士個人資料，透過短訊、電話及郵件等方式恐嚇她。2018年姜某被地方法院判處14個月有期徒刑，但此後姜某還再騷擾事主，更威脅傷害她女兒，並企圖以400萬韓圜委託「博士」合謀殺人。