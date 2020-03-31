【新冠肺炎】1400人僅一個廁所　印度社交疏離措施難對貧民奏效

為遏止新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）散播，印度實施封城及社交疏離（social distancing）措施，但問題是有關措施被指僅在上流及中產社群中有效，此因在人數遠遠更多的基層社群中，社交疏離措施根本難以實行，例如在一些貧困地方，平均1400名居民共用一個廁所，隱藏社區大規模爆發的風險。

新型冠狀病毒肺炎：3月27日，鄰近新德里的加濟阿巴德（Ghaziabad），大量移民勞工為避免留在貧民窟，因無交通工具只能徒步數百公里回鄉避疫。（Reuters）

印度的封城措施正嚴格執行，交通工具停駛，警察在街上巡邏驅趕不守規則的人群。但全國7400萬居住在城市的貧困人口中，社交疏離措施似乎不可能執行。

默亨德爾（Jeetender Mahender）是居住在孟買貧民窟的一名清潔工人，他告訴美國有線新聞網絡（CNN），他居住的地方要與20戶人共用一個廁所：「居住的環境太狹窄，走動都會捉襟見肘，我們實際就是居住在一起。」他又稱「如果當中一個人染病，我們所有人都會中招。」

貧民窟的居民不理會總理莫迪（Narendra Modi）呼籲留在家中，天天都要外出，背後原因是大家都沒有自來水，必須每天清早前往指定地方排隊載水。

1440居民僅一個廁所 78%居民無自來水

印度觀察研究基金會（ORF）2019年報告指出，儘管印度政府聲稱印度「每家每戶都有廁所」，實際上並不包含貧民窟。報告指在孟買的達拉維（Dharavi）貧民區，平均1440居民共用一個廁所，而78%居住在孟買貧民窟的居民都沒有自來水系統。

如此情況十分嚴重，因為在貧民窟衛生環境惡劣，空氣不流通，加上人群緊密聚集，只要誰不幸染病，病毒便會很容易廣泛散播開去，令疫情爆發。

22人在返鄉途中死亡

在疫情下，一些不願留在城市、擔心受感染的勞工，因無交通工具只好長途跋涉數百公里的路回鄉。有衛生官員擔憂，若太多人湧往市外，會有加劇病毒擴散風險。彭博社亦報道，目前已有22人在歸鄉途中死亡，或涉及交通事故、飢餓或疾病。