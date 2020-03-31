【英國疫情】居家隔離太苦悶　有人扮「灌木叢」與「垃圾袋」偷走

英國政府為應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），自3月23日起實施全民居家隔離措施，限制國民外出。有些不甘留在家中的人想盡辦法偷走，甚至打扮成垃圾袋及灌木叢上街，享受「自由」的空氣。

英國斯蒂夫尼奇（Stevenage）一對夫婦發現鄰居為了偷偷外出，竟然扮成灌木叢掩人耳目。他們拍下鄰居的「罪證」，並上載至抖音。

↓↓↓有人假扮成灌木叢外出

Person dresses as bush to sneak out during the coronavirus lockdown 😂 https://t.co/pWs19IGEKA pic.twitter.com/dAcHbL406c — New York Post (@nypost) March 30, 2020

夫婦發佈的影片中，有人身上掛滿樹葉，時而靠在樹旁，時而伏在草上，與周遭景物融為一體，待四下無人後才躡手躡腳移動。夫婦在抖音影片形容：「鄰居已經將事情做到新的極致。」

除了灌木叢外，英國亦有人扮成垃圾袋外出。他們躲藏在垃圾袋內，並在底部剪開兩小洞，讓兩腳伸出，配以黑褲黑鞋，蹲下時可立即成為不起眼的黑膠袋。

↓↓↓有人穿上黑膠袋扮成垃圾

how we leaving the house in quarantine🤪🤪🤪 pic.twitter.com/du33AFC5H9 — salma🥱 (@salmathadha) March 24, 2020

英國同樣亦有遵守禁令的人。8歲生日的托馬斯（Sophia Thomas）3月25日因為無法舉辦生日派對而感到傷心，她的父母透過Facebook聯同鄰居為女兒帶來驚喜。托馬斯當日步出家門時，除了收到鄰居的生日卡外，更被鄰居的生日歌大合唱「包圍」，受到眾人的祝福。

↓↓↓鄰居為8歲生日的托馬斯送上祝福