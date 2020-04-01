【新冠肺炎．新聞教室】何謂無症狀感染者？傳播力有多驚人？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，中國國家衛生健康委員會3月31日宣布改變現行政策，從4月1日起在每日疫情通報中，會公布無症狀感染者的報告。 無症狀感染者防不勝防，他們佔多少人？政府更擔心是疫情爆發及傳播的途徑，普羅大眾要如何避免？

何謂無症狀感染者？

無症狀感染者是指沒有發燒咳嗽及喉痛等臨牀症狀、但新冠病毒檢測結果呈陽性的人。一般而言，只有在檢查確診患者後，才能追踪及發現與確診者有密切接觸的無症狀感染者。

科學雜誌《自然》（Nature）3月20日發表文章稱，輕症或無症狀感染者，可能佔所有感染者人數60%。

冰島約50%確診者無症狀

在北歐的冰島，政府展開對國民的隨機大規模病毒檢測，截至3月31日檢測超過17900人，佔整體人口近5%，目前有1135人確診。檢測組織表示，確診者之中大約有50%人聲稱無症狀。

新冠肺炎：中國會在4月1日起每日公布無症狀感染者報告。圖為3月30日一對戴上口罩的夫婦在武漢一條重新開放的商業街上行走。（AP）

無症狀感染者的傳播力

無症狀感染者仍能傳播病毒，哥倫比亞大學（Columbia University）教授沙曼（Jeffrey Shaman）根據所收集的數據估計，在中國疫情爆發初期，約86％的感染是由輕度症狀的人傳播。

伊拉斯姆斯醫學中心（Erasmus University Medical Center）病毒學主任庫普曼斯（Marion Koopmans）指出，許多人患有輕度症狀已具有很高傳染性。

中國浙江寧波市疾控中心傳染病防治所在《中華流行病學雜誌》發表的研究結果顯示，確診病例的密切接觸者感染率為6.3%，無症狀感染者的密切接觸者感染率為4.11%，意味兩者的傳播能力差異並不大。

新冠肺炎：研究指出，無症狀感染者仍能傳播病毒。圖為3月30日在疫情期間，兩名女子在武漢商店外戴着口罩聊天。（AP）

耶魯大學公共衛生學院 （Yale School of Public Health）指出，機場及入境口岸的篩查程序，無法檢出無症狀患者，擔心不足以防止病毒傳播到其他國家。

悉尼大學公共衛生專家卡姆德拉特-斯科特（Adam Kamradt-Scott）也表示，許多國家尚未實施足夠廣泛的社區測試，擔心無症狀患者可能會創造新的傳播途徑。

新冠肺炎：專家擔心，機場及入境口岸的篩查程序無法檢出無症狀患者。圖為3月29日武漢火車站的消毒人員。（AP）

如何避免感染？

無症狀感染者的存在，意味人們單是感到不適就留在家中是不足夠，因為無症狀患者在無感到不適時，就已具有傳染性。

要降低感染風險，專家建議在疫苗面世前，戴口罩、勤洗手、不聚集，以及保持社交疏離（social distancing），是最有效的防護手段。