【新冠肺炎】西方漸改變？「無症狀患者」出現成為戴口罩最好理由

中國自4月1日起通報無症狀感染患者的數字後，外界更加關注「無症狀感染者」，事實上，這些無出現病徵的隱形患者，或許更是西方鼓勵民眾不論染病或否均戴上口罩的好理由。本來不建議民眾戴口罩的美國，美國疾病控制與預防中心（CDC）代表3月31日便開始改口稱，由於新資料顯示有些感染個案完全沒有症狀，有必要檢討配戴口罩的指引。

新型冠狀病毒肺炎：日本在疫情開始時已廣泛戴上口罩，被視為是日本疫情爆發緩慢的理由之一。圖攝於2月28日東京，一群戴上口罩人在等待過馬路。（Getty）

過去歐美國家多次強調並不是所有人都需要戴口罩，但類似的趨勢正在改變，除因為歐美多個國家已成為疫情爆發的重災區，亦因為有愈來愈多證據，顯示隱形患者的存在和嚴重性。

美國：有必要檢討配戴口罩指引

美國疾病控制與預防中心（CDC）總監雷德菲爾德醫生（Robert Redfield），3月31日在全國公共廣播電台（NPR）一個節目上表示，有新資料顯示有些感染個案完全沒有症狀，同時有個案是在感染他人數天後才出現症狀，有必要檢討配戴口罩的指引。

目前專家仍未清楚知道感染者為何不出現病徵，但已知病毒的傳播速度要比一般感冒要快。根據韓國疾病管理本部數字，有20%的感染者未有出現症狀，在郵輪鑽石公主號（Diamond Princess）上亦顯示有18%確診者由始至終未出現症狀。這種隱形患者成為病毒在社區急速爆發的原因，亦成為了疫情可能在未來再爆發的隱憂。

新型冠狀病毒肺炎：鼓勵全民戴口罩的副作用是會令市面口罩嚴重短缺。圖攝於3月6日，日本一個藥房的口罩被掃空。（Getty）

全民戴口罩會出現口罩短缺情況

在疫苗還未研發的今天，社交疏離與保持個人衛生是避免感染的最好方法。但同時因出現無症狀患者的關係，開始有專家建議，應該支持全民戴口罩，以降低傳染他人或遭感染的機會。

但這會引起另一個問題——口罩短缺。在經歷SARS洗禮的香港、中國、日本等亞洲地區，在疫情爆發初期便有爭相搶購口罩的情況發生，導致口罩價格一度大幅上升，出現短缺。事實直至今天為止，短缺問題還未得到完全解決。

美國國家過敏和傳染病研究所主任福西（Anthony S. Fauci），在31日出席美國有線電視新聞網（CNN）節目時表示，若鼓勵全民戴口罩，可能會令一些處於真正風險的醫護人員缺乏口罩使用：「但現在工作組已正積極討論在醫療機構外廣泛使用口罩的想法，我們正與疾控中心小組仔細研究相關問題。」