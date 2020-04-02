【新冠肺炎・口罩】歐美想法在變　或許亞洲是對的：應該人人都戴

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）爆發的初期，亞洲各地，包括中港台、日本還是韓國，人們上街都會戴上口罩。但歐美的衛生人員及專家都堅持「僅有需要的人」才有戴口罩的必要。到了今天，他們的想法正在改變：亞洲可能是對的。

新型冠狀病毒肺炎：歐美國家只會建議生病或在醫療工作需要的人才戴上口罩，甚至稱一般人戴口罩無用。圖為德國波琴一間醫院，櫃枱職員正戴着口罩，攝於4月1日。(Getty）

在2月，美國疾病控制和預防中心（CDC）主任總監雷德菲爾德（Robert Redfield）被問道是否建議一般人戴口罩，雷德菲爾德斬釘截鐵的說不。但到了3月31日，他再被問道同一條問題，他已變得猶豫，更稱有必要檢討配戴口罩的指引。

類似的聲音不只在美國，在歐洲、以致世衛都有出現。世衛原反對一般人配戴口罩，但在4月1日轉為表示，會研究戴口罩能否控制社區傳播。

有減少隱形患者傳播作用

中國自4月1日起公布無症狀感染患者的數字，讓國際聚焦在「無症狀感染者」身上。有愈來愈多證據，顯示有患者在感染病毒至康復期間完全沒有症狀，但有傳染他人的可能，隱形患者的風險備受關注。

儘管口罩無法完全防止感染，但最少能減少談話或打噴嚏時遭飛沬噴到臉上的機會，亦能避免手部直接觸及口鼻。因為病毒可隨飛沬沾在物件表面，經手部觸及眼睛及口鼻進入體內。無症狀感染者對自己正散播病毒毫無自覺，配戴口罩對減少隱形患者傳播起一定作用。

中國在疫情爆發下規定外出必須帶口罩，圖攝於3月26日，中國江蘇連雲港市一間口罩生產工場。（Getty）

在亞洲戴口罩已成習慣

在歐美國家還在就戴口罩或否爭論，亞洲各國早已有共識：全民戴口罩。香港在2003年經歷嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）一役，讓香港人在這一波疫情中習慣不論有否患病都會戴上口罩，這或成為今天香港疫情未有大規模爆發的原因之一。香港大學內科臨床教授孔繁毅教授表示，香港人視戴口罩為防止飛沬感染的手段，不只在新冠肺炎，在防治流感上亦十分有效。

日本同樣自SARS後養成戴口罩的習慣，在1月新冠肺炎爆發後，因有更多日本人戴上口罩及注意個人衛生，使1月流感感染數字較2019年同期下降超過一半。而即使今天肺炎感染數正在增加，爆發程度亦遠不如歐美國家急速。

在中國相關措施更加嚴謹，政府已要求所有市民上街必須戴口罩，不戴口罩無法搭乘交通工具，屢勸不聽更會被捕。配合封城措施，從數字上看中國的疫情已得到有效控制。

在歐美國家，配戴口罩可能是一種患病的標籤，令人抗拒。但若鼓勵全民口罩，有病的人便更自然地戴上口罩，這將會是間接防止病毒散播的一種有效方式。