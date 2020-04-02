【新冠肺炎】新研究稱死亡率0.66%低於過去估計　仍高於流感

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球繼續蔓延，最新有研究稱，新冠肺炎的死亡率約為0.66%，此數字比過去世界衛生組織或美國政府所說的死亡率都要低，但仍大為高於流感的致死率（約0.1%）。

研究3月30日在期刊《刺針》（The Lancet）刊登（網站截圖）

該研究3月30日在國際醫學權威期刊《刺針》（The Lancet）刊登，參與人員包括英國倫敦帝國學院（Imperial College London）的教授加尼（Azra Ghani）、教授弗格森（Neil Ferguson）等人，他們分析了逾7萬個在中國的病例及自疫情爆發後從武漢返國的僑民個案等。

研究人員稱，若然計入未確定的病例，估計新冠肺炎的整體死亡率為0.66%；若只計算確診病例，則估計死亡率為1.38%。兩個數字均低於世衛或美國政府的估計，世衛之前曾估算致死率約3.4%，美國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）主任福西（Anthony Fauci）則曾稱，估計死亡率約2%。

報告也指出各年齡層的死亡率，0至9歲組別最低，為0.0016%，至於80歲以上人士則最高，達到7.8%。研究同樣顯示，住院率也是隨年齡增長，在80歲以上人士中，約18.4%人是需要住院的重症，但在40至49歲群組中，此比例降至4.3%。