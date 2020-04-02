【新冠肺炎】美國有意呼籲全民口罩　但存貨不足或難以實行

美國是全球新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的重災區，至4月1日確診感染人數突破21萬人，死亡人數超過5000人。美國官員表示，會檢視有關配戴口罩的指引，意味可能會建議民眾戴口罩防疫。然而即使美國現在呼籲全民戴口罩，也會因口罩不足而難以實行。

新型冠狀病毒肺炎：3M的N95口罩，是現在一般口罩中最高級別的口罩之一，但亦因其有效過瀘微粒的特性而不只使用在醫療上。圖攝於3月4日，3M的實驗室中，旁邊是藍色版本的N95口罩。（Reuters）

美國《華盛頓郵報》報道，指美國疾病管制與預防中心正就配戴口罩指引進行檢討，而根據其中一個備忘錄，寫道「戴着布製口罩都比無戴有用」。這或許正是總統特朗普（Donald Trump）在4月1日記者會上提到「可戴圍巾當口罩」的由來。

目前美國疾病控制和預防中心的指引，只有醫療人員、生病者及照顧患者的人需要配戴口罩，美國政府從未要求一般市民配戴口罩。但在國際焦點放在「無症狀感染者」及美國自身疫情急速惡化後，政府正在考慮改變指引。

美國口罩存貨不足 生產原料也不足

然而即使現在呼籲全民戴口罩，恐怕也會因口罩不足難以實行。美國衛生及公共服務部在3月4日表示，美國醫護員工需要35億個口罩以應付長期的抗疫需求，但國內存貨僅有3200萬個，可謂嚴重不足。

即使美國今天開始加大生產，也會因全球供應鍊的問題受阻礙。根據摩根士丹利（Morgan Stanley）數字，全球醫用口罩的生產有逾80%來自中國（疫情爆發前是50%）。而N95口罩中會使用到的聚丙烯纖維，同樣主要來自中國。

自疫情爆發以來，各國為確保醫療用品及材料的存貨，限制出口。中國、德國及其他地區的出口限制導致各地一些醫療物資出現短缺。如美國麥迪康（Medicom）醫療用品公司，在3月時表示他們無法從中國購買製造口罩原材料，因為中國政府把材料留給國內製造口罩使用。

至最近二十國集團（G20）的會議上，各國同意保障醫療用品流通，或許多少舒緩緊張情況。但在全球仍受疫情威脅下，相信美國一下子無法大量增加口罩存貨，供全民使用。