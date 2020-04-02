【新冠肺炎】超市貨品充足　韓國未見搶購潮原來有兩大理由

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球爆發，各地均有爭相搶購口罩、廁紙、消毒藥水及日用品等情況。但類似的搶購潮在韓國卻不怎麼發生，韓國媒體解釋這個現象背後的原因，原來有兩大理由。

新型冠狀病毒肺炎：攝於3月27日，首爾一間超市內的陳列架，可見廁紙非常充足，可如常購買。（Reuters）

韓國阿里郎電視台（Arirang）近日走進超級市場，指出在今天韓國疫情依然高企，超市的食物、日用品、廁紙等均正常供應，沒有出現如歐美近日缺貨的情況。而新華社在3周前也做過同樣的報道，發現韓國超市都沒有搶購現象。

在各種物資中只有口罩出現短缺，但政府自3月初起已限制口罩每日購買上限，市民亦需跟從身份證號碼出生日數字，在指定星期購買口罩，因此亦可叫作人人有口罩使用。

新型冠狀病毒肺炎：韓國成熟的網絡世界亦成為協助疫情管控的一個重要元素。圖攝於3月17日，Youtuber SSUNZY正拍攝一個如何戴着口罩都能保持漂亮的化妝方法。（Reuters）

韓國網購太方便

《韓國經濟日報》解釋指出，韓國只在疫情爆發最初期出現短時間的搶購潮，但情況只持續不足一星期，最大原因有兩個：第一是韓國有完善的網購系統。自4、5年前網購開始盛行，韓國至今已發展出自購買到速遞的完善配套，基本24小時內必定送到，無需去超市排隊搶購。

再者即使無法網購，韓國便利店林立亦成功協助分流，在韓國市區基本每100米就有一間便利店，市民無需往指定商店排隊購買日用品。

透明度高 物資短缺謠言不易流傳

第二是韓國早已習慣活在有威脅的社會中，朝鮮的戰爭威脅對韓國人來說不過是半代人的事，搶購食物和日用品對很多年長一輩來說沒有意義。而年輕一代更獨自在網上發起「不團積運動」，把醫療用品留給真正有需要的人，各種貨品短缺的謠言難以在韓國流行起來。

阿里郎電視補充道，韓國目前有完善的網絡系統告知國民有關疫情的最新狀況，透明度十分高。在網上亦有網民自行宣傳大肆搶購團貨只會令問題更嚴重，多個因素影響下，令韓國未有出現大規模的搶購潮。