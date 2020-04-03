【新冠肺炎】英國教授二創《孤星淚》名曲　唱出居家防疫各種辛酸

COVID-19新冠肺炎疫情下，居家防疫生活萬般無奈，歐美民眾因此想出許多趣味點子來打發時間。英國有一家人就改編知名音樂劇《孤星淚》（Les Misérables）的名曲，唱出無法出門的各種辛酸，網友聽了都大讚他們一家人的創意。

英國肯特大學的歷史教授馬許（Ben Marsh）帶領妻子與4個孩子，翻唱孤星淚的《One Day More》，把歌詞改成媽媽網購買不到東西，祖父母不會用Skype無法與他們聯繫，以及4個孩子關在同一屋簷下的失控狀況。除了唱出哪都不能去的悲慘生活外，這一家人的歌聲與默契，也讓網友驚為天人。

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馬許3月30日在Facebook上分享這段影片，至今累積超過900萬觀看次數。他表示希望能藉此鼓勵大眾，開頭還多放了一點孩子鬥嘴的畫面，顯示家有4孩的隔離生活多麼令人崩潰，如果不是利用音樂創作，讓孩子們有事做，分散注意力，情況恐怕會更頭痛。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】