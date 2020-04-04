【新冠肺炎】疫情持續擴散　為何日本人還是堅持出門上班？

世界說
撰文：
最後更新日期：

在COVID-19新冠肺炎疫情擴散之際，東京都知事小池百合子呼籲，若情況允許，4月12日前都內的1,350萬名居民應遙距上班，而本田、豐田、日產等日本大車廠也要求員工在家工作，但許多民眾仍通勤至東京上班，尖峰時刻的地下鐵人潮依然洶湧。

CNN報道，這已是日本的常態，根據2019年的政府數據，約八成的日本企業沒有能力讓員工在家工作。日本首相安倍晉三本周拒絕發布緊急狀態命令， 企業依法仍能維持原來運作。而日本惡名昭彰的工作文化，也是民眾仍出門上班的另一個原因。

曾是通勤族、現已採遙距教學的英語教師時吉英也（音譯），算是少數在家工作的特例。他說：「我們已注意到新冠肺炎疫情，且遠比你想像的還恐懼，但對一般日本人而言，工作永遠是第一，也是最重要的理由。」「除非政府關閉所有企業，只保留一些例外，否則沒有人會待在家，我們是工作的奴隸。」

▼▼▼肺炎疫情下的日本▼▼▼

+11
+10
+9

日本儘管貴為科技大國，但企業的作業方式仍相當老派：傳真機是一般公司必備的設備、在公文書信上仍須蓋公司章，而非電子簽名或手寫簽名。

由於新冠肺炎疫情全球大流行，許多跨國企業已採用Zoom、Webex、Slack等通訊與視訊會議軟體，聯絡員工。然而，日本跨文化顧問公司商業顧問柯普說，日本企業在這方面的IT投資不足，許多員工沒有能帶回家工作的筆電，也沒有提供可連結至公司伺服器的VPN或遠端連線，代表只有員工親自到公司才能存取資料。

遙距上班的另一項障礙，是日本人口老化，許多長者身居要職，但對科技一竅不通。加上日本文化強調共同決策，可能也導致員工不願在家上班，因為這樣無法和同事接觸。

【相關圖輯】新冠肺炎｜日本全面進入防疫mode　戲院禁共享爆谷　迴轉壽司停轉（點圖放大閱讀）↓↓↓

+6
+5
+4

此外，根據日本統計局資料，2019年有超過七成的勞動人口從事服務業。日本明治大學經濟學教授加藤久和說，服務業員工幾乎不可能遙距上班。

日本人口1.27億，目前有超過3,000人確診新冠肺炎，但日本至今僅檢驗約3.5萬多人，遠低於韓國的逾431,700人。這可能誤導日本民眾，以為疫情並不是太嚴重，帶來虛幻的安全感，恐怕也是導致民眾依然出門上班的原因。

▼▼▼相關圖輯：點擊即學如何上班可「百毒不侵」▼▼▼

+11
+10
+9
在家工作失上班動力？　4招增「儀式感」營造辦公氣氛｜自我管理
【新冠肺炎】意大利男疑遭女友傳染　憤而勒死戀人　真相其實係……
【新冠肺炎】英國教授二創《孤星淚》名曲　唱出居家防疫各種辛酸
新冠肺炎｜一個動作比摸臉更危險？統計顯示一般人一日做2617次
【新冠肺炎】全美國人應戴口罩？　副總統彭斯：CDC討論中
零感染土庫曼嚴禁說新冠肺炎和戴口罩　防疫不足恐釀疫情大爆發

延伸閱讀：

受過醫療培訓且EQ高! 瑞典失業空服員成醫院生力軍

歐洲防疫各自為政 歐盟陷崩解危機

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。