【新冠肺炎】西方領袖民望齊飆升　為何「佛系抗疫」反獲嘉獎？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球迅速蔓延，西方多國的抗疫手法引來爭議，甚至出現「佛系抗疫」一詞，但別以為這些領袖的民望就會暴跌，現實恰恰相反，民調顯示美國總統特朗普（Donald Trump）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）、意大利總理孔特（Giuseppe Conte）等人的支持度在疫情期間都是上升，甚至暴升。 為何領袖抗疫不力反而會獲嘉獎？專家解釋政治上有「聚旗效應」（rally-round-the-flag），意指國家遇到重大危機時，民眾往往歸位與政府站在一起，但專家也警告，隨着經濟危機降臨，此效應不會長久。

默克爾文在寅 升得有道理？

在疫情期間，民選領袖支持率普遍上升，部分國家的抗疫表現獲稱讚，領導人的民望上升也看來「合理」，例如德國檢測量高、死亡率低，還協助鄰國醫治病人，德國公共廣播聯盟4月2日公布的民調顯示，總理默克爾（Angela Merkel）領導的政府支持度從上月的35%暴升至63%。

德國總理默克爾（Angela Merkel）領導政府所做的抗疫工作得到讚許，圖為3月22日她出席記者會（Getty）

在亞洲的韓國，雖然文在寅政府初期因沒有封關遭受國內市民批評，但之後政府全力抗疫，疫情趨緩，政府可記一功，韓國民意調查機構Realmeter在3月底發布的調查也顯示，總統文在寅的支持度回升至5成以上，以52.5%創16個月以來新高。

特朗普約翰遜一樣升

但有些國家在疫情期間表現甚有爭議，領導人的民望卻一樣升。例如「佛系抗疫」的英國，慢一拍推出封城措施，且政府要求民眾的隔離標準僅是7天（國際一般是14天），在國內也掀爭議，但無礙首相約翰遜的支持率有所進帳，天空新聞台報道，他的支持率從2019年12月的36%，升至2020年3月中的52%。

歐洲內的疫情重災區意大利，死亡人數近1.5萬人，總理孔特民望由2月的44%飆升至3月的71%；目前確診人數全球最多的美國，總統特朗普在3月的支持率為49%，上升5個百分點，數字為任內最高。

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專家：「聚旗效應」所致

對於這個現象，外國專家對此也有解釋，就是「聚旗效應」（rally-round-the-flag），即人們在國家遇上危難時更傾向支持領導人，此理論由美國政治學家米勒（John Mueller）在1970年提出，之後人們視為經典的例子，就有美國911事件後，時任總統小布殊（George W. Bush）的民望曾升至極高的90%。

美國911事件後，小布殊（右）的民望一度暴升至90%，獲視為「聚旗效應」的經典例子。圖為他卸任後在2019年與妻子出席公開活動（Getty）

《衛報》報道，學者原本認為此效應源於領袖在此時期有如國家的團結象徵，但近年也有學者認為，原因是在危難時黨派分歧會減少，媒體的報道也更趨向「團結」，又或民眾感到受威脅時，會尋求權威人士去保護他們。

經濟凜冬將至 專家料效應不長久

但此效應不一定長久，「蜜月期」隨時結束，倫敦大學瑪麗王后學院全球公共政策研究所總監菲耶斯基（Catherine Fieschi）就表示，歐洲在這場衛生危機之後會看到經濟危機，然後是社會危機，民眾失去飯碗、失業率高，屆時各國政府或歐盟無論做多少工作也會被視為不足夠。

菲耶斯基形容當一切結束，可能會看到一個「清算」的時期。