【新冠肺炎】美富商湧入度假勝地　致當地確診暴增成「病毒熱點」

英國衛報報道，美國富人和名流紛紛到度假勝地躲避新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，導致當地確診病例暴增。

隨着富人逃離城市湧入度假勝地，當地官員稱，新冠病例數目不成比例地上升，相當氣憤，擔心當地小型醫院會不堪負荷。

距離愛達荷州滑雪勝地太陽谷（Sunny Valley）最近的克川市（Ketchum）市長布拉德肖（Neil Bradshaw）警告，當地不是「病毒假期」之地。

去年滑雪季時，太陽谷總計有42.65萬名滑雪遊客到訪。數十年來，該處一直是億萬富翁和名流愛去的旅遊熱點，包括荷里活巨星阿諾舒華辛力加、Facebook行政總裁朱克伯格和70年代荷里活性感女星瑪麗蓮夢露等。截至2日，太陽谷所在的布萊恩縣（Blaine County）已有351宗確診案例，但全縣只有2.2萬人居住。

布拉德肖在《愛達荷山快報》（Idaho Mountain Express）專欄指出，「我們必須勸阻朋友和遊客前來。對於一個曾經相當歡迎遊客的小鎮來說，這很難做到，但我們必須減少遊客人數」。

截至2日，太陽谷所在的布萊恩縣已有351宗確診案例，但全縣只有2.2萬人居住。（Getty Image）

布萊恩縣的疫情使該地區唯一一家擁有一台呼吸機的醫院不堪負荷，該醫院幾名醫生之前被隔離後，已關閉醫院部分空間。

愛達荷州遭遇的事情反映全國趨勢。根據農村新聞網站Daily Yonder的分析，擁有休閑經濟的農村縣新冠病毒感染率較高，比具有其他產業經濟的農村縣高出三倍以上。

Salt Lake Tribune的一項分析顯示，這些地區的人均感染率最高，僅次於紐約市和新奧爾良。

3月下旬病例最多的兩個鄉村休閒縣為知名滑雪勝地科羅拉多州韋爾（Vail）和猶他州帕克城（Park City）的所在地。

帕克城位在薩米特縣（Summit County），當地衛生部門主管布洛（Rich Bullough）說，該縣的首宗確診病例是遊客，認為當地的確診人數眾多「絕對」與旅遊業有關。

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