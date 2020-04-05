【新冠肺炎】美國紐約包租公「雪中送炭」名下公寓租客免租1個月

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延之際，美國紐約市布魯克林區一名擁有18棟公寓式大樓的房東向房客宣布，因應大流行衝擊，免收4月的房租。現年59歲的「佛心」房東薩萊諾（Mario Salerno）接受採訪時說，「我告訴他們（房客）放輕鬆，不要驚慌，問題都會迎刃而解」。

薩來諾擁有18棟公寓式大樓，80個出租公寓至少住有200多名房客。他表示，30%的租客已得到租金豁免。薩萊諾向房客溫情喊話，「只要確保你能溫飽。照顧好家人。注意別讓自己的寵物挨餓」。薩萊諾說，「我真的很擔心大家的健康」。

美國紐約市布魯克林區一名擁有18棟公寓式大樓的房東向房客宣布，因應大流行衝擊，免收4月的房租（NBC Youtube影片截圖）

據《紐約時報》報道，薩萊諾說，不在乎4月失去的租金收入，也還未計算總共免除多少房租，但粗略估計至少涉款數十萬美元。

薩萊諾說，他一心只想減輕房客負擔，對於仍在工作的房客也一視同仁。他提到，好幾位房客3月發訊息給他，表示自己付不出房租，甚至有三位愛爾蘭來的租客已收好行李，打包回老家。

3月剛失業的28歲房客讓蒂（Paul Gentile）說，看到免收4月租金的公告後，雖然感到訝異，但不震驚。讓蒂已住在該棟公寓近4年，認為薩萊諾一直都是模範好房東，像是天花板漏水等緊急狀況，都會馬上處理好。讓蒂表示：「通常你不會看到這種情況，尤其是紐約市房東與房客之間的關係。他（薩萊諾）真的很棒」。

有租客寫卡向薩勒諾表達謝意（NBC Youtube影片截圖）

隨着紐約在3月中旬封鎖後不久，讓蒂很快就被公司解雇。他是在私人事務所上班的律師，所有法庭從3月18日起全面休庭。讓蒂說，公司告訴他，希望在經濟復甦時再重新雇用他。然而，由於沒有工作、租金即將到期，3月底只能靠積蓄付帳單，包括和未婚妻為11月婚禮做準備的開銷。

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