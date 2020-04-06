【新冠肺炎】日本強盜入屋逼老婦給錢和飯菜　逃走前竟做了這件事

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍相當嚴峻，口罩成了人人自保的重要物品，竟也成了強匪的回禮？日本一名男子上個月底闖入民宅竊盜時，離去前竟留下10個口罩，讓人匪夷所思。

綜合日媒報道，北海道岩見澤市3月29日發生一宗離奇的強盜案，一名年約50多歲的男子近中午時闖入一戶民宅，拿着鋸子要脅屋內88歲的老婦，對她說「給我吃的！」，老婦便給了對方米飯和一些配菜。

男子沒有把食物帶走，直接在屋裏吃了起來，甚至還要求再一碗。吃飽喝足後，他向老婦索取金錢，老婦掏出2000日圓給他。

到這邊為止看似都是一場普通的強盜事件，最離奇的事來了，男子最後留下了10個口罩才離去，彷彿像是對於搶劫行為的道歉以及午餐的回禮，目前警方仍在追緝疑犯。

網友笑稱在這波疫情之下，10個口罩的價值早就超過2000日圓和一頓飯，不懂強盜男的動機和用意。

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