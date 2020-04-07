肺炎疫情的商機　視頻會議軟件Zoom爆紅後的隱憂

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，連帶衝擊實體經濟，讓全球許多企業面臨生死關頭；不過，疫情同時卻也帶動新興科技產業的發展，為因應疫情期間在家辦公的需求，視頻會議軟件的普及化得到飛速成長。其中，美國加州科技公司Zoom以及其遠端會議軟件服務廣受歡迎，更成了火熱的關鍵詞。

然而，伴隨高度關注而來的，是Zoom在信息安全上的漏洞與爭議，這讓Zoom在初春的短短几周就歷經樓起、樓塌的過程。

根據Zoom官網指出，截至2019年12月底，在Zoom上進行的每日免費和付費的會議參加人數最多約為1,000萬；不過，到了2020年3月，Zoom每日會議參與者大幅增加為超過2億人次。

綜合媒體報道，許多大型企業與機關都採用Zoom，包括日本企業樂天（Rakuten）、日本航空；台灣的華碩、中華電信、趨勢科技，就連台灣大學的遠距教學也是採用Zoom；美國重量級企業甲骨文、Uber、學術重鎮史丹佛大學等亦是客戶。

新冠肺炎疫情期間，許多企業利用Zoom視頻會議軟件進行線上會議。（Reuters）

Zoom的熱門程度除了在用戶數上體現之外，也反映在該公司的股價上。2019年 12 月至今（2020）年 1 月初，Zoom 的股價一直維持在 70 美元上下，不過，3月以後高點竟翻倍有餘達到 160 美元。由此可見，Zoom在疫情危難時刻得到增長的「機會」。

但是，Zoom的發展機會來得快，其引發的爭議也迅速降臨。自3月底開始，Zoom陸續傳出有數據外泄之虞，包括有用戶指出使用iOS系統下載或打開Zoom App 時，系統會向Facebook發送用戶的手機型號、時區、城市、運營商等信息。

據美媒《華盛頓郵報》報道，Zoom的會議視頻能在網絡上被公開搜索，比如小公司開視頻會議、小學生上網課、甚至是家庭內部的私密談話等內容，其中有許多視頻內容夾帶個人可識別訊息，這些私人訊息都在網絡上一覽無遺。

Zoom的股價在疫情期間攀升，股價從60美元一路飆升至最高160美元。（截圖自新浪財經）

而加拿大多倫多大學公民實驗室（Citizen Lab）研究人員最新報告也指出，Zoom透過非標準加密方式，向中國傳送加密訊息。Zoom執行長官Eric Yuan（袁征）向美媒 「TechCrunch」表示，此舉是為了能在網絡數據量激增的時候，透過備用數據中心列表讓用戶能連接，以保持Zoom服務的穩定性，但這說法仍無法消除用戶心中的疑慮。

此外，隨着越來越多人使用Zoom，Zoom也接連爆出許多非法入侵的案例，這些現象還被命名為「Zoom-Bombing」。比如說，有人使用Zoom平台網絡課堂分享色情圖片、或是在大學講座平台散播種族歧視言論。 美國聯邦調查局（FBI）近日也表示因收到多起「Zoom-Bombing」相關報告，故對Zoom提出安全性警告。

由於眾多安全漏洞，讓許多用戶如電動車大廠特斯拉（Tesla）、紐約市各級學校、美國國家航天總署（NASA）和英國國防部等機構已先後宣布禁用Zoom。

Eric Yuan生長於山東泰安，1990年代中期前往美國，於2011年創立Zoom，其總部位設在美國矽谷，研發團隊成員多來自中國。（AP）

對於這些安全性的指控，Zoom除了於第一時間致歉外，同時宣布暫停所有新功能的研發，並將工程資源轉移到處理安全問題上。另外，他們也宣稱將發起「漏洞賞金」等措施，鼓勵用戶發現漏洞，並將「與第三方專家進行全面審查」，以確保程序能夠讓用戶安全使用。不過，這些聲明與作法能否消除用戶疑慮仍待觀察。

新冠肺炎疫情帶來人群社交的虛擬化，更加深大數據在生活中的落實，但與此同時，「安全性」與「隱私」的問題在此刻也迫切地浮現出來。在網絡無國界的當前，對於推陳出新的各種新媒體界面，各國實在有必要針對這些接口的信息安全進行監理與控管。

如何在科技創新與民眾隱私、安全之間取得平衡是須被高度關注的問題。人類一面享受科技帶來的便利成果，但同時也暴露在信息不安全的高度風險之中。隨着這次疫情連帶造成的，是大數據時代下的各種安全與倫理爭議問題，像是大數據的商業化與用戶隱私的倫理邊界究竟何在？而在萬物互聯的當下，用戶的隱私又該如何得到有效保護？進一步問，在創新科技發展過程中，到底是科技為人類服務，還是人類得服膺於科技？

目前，全球似乎還未對相關問題有相對應的規範，簡言之，「法律仍舊落後於科技」。這次Zoom造成的爭議，再度牽動社會對信息安全性的警覺，在在提醒各界必須認真重視此問題，否則人類面對科技快速發展帶來的問題將難以應對。