【新冠肺炎】不封城亦無罰則　日本「佛系緊急狀態令」會有效嗎？

日本最快4月7日將宣布進入緊急狀態，但根據目前的消息，緊急狀態令僅限地區而非全國，且沒有包含歐美各國的「居家令」，如此的緊急狀態，能有效抗疫嗎？

新型冠狀病毒肺炎：日本首相安倍晉三準備最快在7日宣布緊急狀態。圖攝於4月2日，國會出席參議院會議。（Getty）

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在日本持續擴散，截至6日確診患者達4557人（包括郵輪鑽石公主號），雖與歐美破萬的數字仍有距離，但確診人數確實正在增加，而且東京及大阪等主要城市有快速增長傾向。

因此日本政府在6日表示，將最快會在7日宣布進入緊急狀態。但與早前外界預想的全國進入緊急狀態不同，緊急狀態預料只包含東京都、大阪府與兵庫縣，3個人口較集中及患者較多的地區。

沒有居家令及罰則的緊急狀態令

從狀態令的內容看，會發現緊急狀態令只賦予日本政府調配資源的能力，最大權力也僅限於「指示學校停課」及「徵用物業用作抗疫需要」（如用作隔離設施）。內容不包含歐美各國的居家令，也就是說不會有「東京封鎖」或「大阪封鎖」的情況。

河野太郎在3日記者會上已表示，即使發出緊急狀態令，亦不會有自衛隊駐守街道封鎖城市的情況出現。

目前在歐美等疫情嚴重的國家，已先後發出具法律效用的居家令，儘管市民實際可以有限度地出門，但舉行聚會、無故在街上亂逛可能會遭檢控及罰款。日本沒有任何相關措施，最多只有「強烈呼籲留在家中」而已。

如此的非強制措施，讓人質疑效果有多大。而事實在居家呼籲的初期，在東京還是能看見有人無視呼籲，跑去櫻花盛開的公園聚會，結果東京都政府翌日關閉公園，防止人們再聚集公園賞花。

新型冠狀病毒肺炎：攝於3月28日，東京上野公園部分關閉，防止再有人群聚集賞花。（Reuters）

「日本式」的規範具一定制約力

有些人可能會認為東京政府的做法感覺鬆散，但事實上，這種「日本式」的規範十分常見，一般所謂的「呼籲」，在日本已實質可視為「要求」。日本在很多的時候都不會直接強制規範或說明懲罰，日本經濟網媒《JB Press》分析指這與日本傳統的社會文化有一定關係，即使沒有明文規定，社會大都會聽從。

分析文章中列舉在東京都呼籲留守家中後，響應自律留守家中的人約有60%，JR鐵路的使用率亦下降70%，已起到了歐美初期的封城效果。

群體主義和自律文化是日本的一大特色，日本的緊急狀態令實質也只是多了一重「道義的勸告」，這種民族性會有多大幫助仍待觀察。