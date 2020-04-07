【新聞教室】新冠肺炎肆虐　「現成」藥物能為抗疫帶來希望？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球擴散，目前還未有針對該病毒的特效藥，或完全的醫療救治方案。新藥從研發到大量生產需數年時間，若採用現有藥物就能大大節省時間。因此，各地專家都在埋頭研究，探討已研發或已面世藥物，能否用於治療新冠肺炎。

各地都有不同藥物及療法針對疫情與不同症狀，例如本港就主要使用利巴韋林（Ribavirin）、蛋白酶抑制劑和干擾素（Interferon beta）治療。以下幾種藥物備受專家關注，研究是否有可能進一步成為抗疫的主要藥物。

新冠肺炎：新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，圖為4月6日俄羅斯一名工人在遊樂場消毒。（AP）

治頭蝨藥「Ivermectin」

澳洲墨爾本蒙納殊大學（Monash University）研究團隊發現，普遍被用作治療頭蝨的抗寄生蟲藥物「伊維菌素」（阿維菌素、Ivermectin），在實驗室培養中能有效抑制新冠肺炎病毒，並在2天內完全清除病毒。

研究人員強調，藥物在人體內是否有同樣功效仍有待證實。澳洲衞生部門已警告，不要自行嘗試服用此藥醫治新冠肺炎。

抗流感藥「法匹拉韋」

日本富士膠片（FUJIFILM）旗下藥廠的抗流感藥物Avigan（通稱：法匹拉韋，Favipiravir）引起外界注意。該藥可阻止流感病毒在人體內自我複製，研究員相信它對新冠病毒有相同功效。要注意的是，法匹拉韋有可能導致胎兒畸形，不適合孕婦使用。

中國研究人員在臨床試驗後3月17日指出，藥物有助治療新冠肺炎患者。日本方面，公司4月1日宣布，藥物已進入最後人類臨床實驗階段。日本政府亦考慮向各國提供法匹拉韋。

新冠肺炎：各國都在埋頭研究抗疫藥物，圖為4月2日美國杜蘭大學醫學院實驗室的研究。（AP）

伊波拉藥「瑞德西韋」

瑞德西韋（Remdesivir）近期不時被新聞提及，事關香港、中國及美國等地均對這隻藥物展開臨床試驗。藥物最早由美國藥廠吉利德科技公司（Gilead Sciences Inc.）研發，用於針對伊波拉病毒。

瑞德西韋及後被發現能有效改善新冠肺炎患者的臨床症狀，用於治療美國首宗患者時效果顯着。不過該藥物對肝臟可能有副作用。

新冠肺炎：吉利德科技公司的瑞德西韋被視為有望抗疫的藥物，圖為該公司3月在生產基地研瑞德西韋。（AP）

抗瘧疾藥「氯喹」

美國總統特朗普不止一次公開大讚抗瘧疾藥物羥氯喹（Hydroxychloroquine）及氯喹（Chloroquine）對新冠病毒有療效。

這兩種藥物無疑是有抗疫潛力，但有療效之說仍欠足夠醫學證據，特朗普的最高級顧問們都警告，需要更多研究來證明它的安全以及成效。

新冠肺炎：美國總統特朗普曾公開大讚羥氯喹及氯喹對新冠病毒有療效。圖為他4月4日在白宮出席記者會。（AP）

其他可能藥物

世界衛生組織（WHO）3月27日宣布，已招募病人進行藥物測試，除氯奎寧、羥氯喹及瑞德西韋外，還會測試洛平那韋／利托那韋組合（Lopinavir/ Ritonavir）等。總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，使用未經臨床驗證的藥物，可能會弊大於利。

藥不可亂吃，美國一對年過60的夫婦，聽信特朗普稱抗瘧疾藥有效後，飲用與抗瘧疾藥含相同成分的魚缸清潔劑，結果釀成1死1危殆的悲劇。在這裏建議大家還原基本步，做好個人防疫措施避免受感染才是最重要，若要尋求個人健康建議，當然是諮詢醫生意見。