肺炎・口罩｜蘋果CEO宣布生產醫療防護面罩　拍片展示可覆蓋全臉

面對新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情，除了時尚品牌、運動品牌相繼宣布將工廠生產線改為製造公益口罩，三星（Samsung）協助當地工廠大量生產口罩，現在蘋果公司（Apple Inc.）也宣布已經開始製作防護面罩，計畫在本周末前捐出100萬個，接下來每個禮拜將持續捐贈100萬個。

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX — Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020

受到疫情影響，蘋果公司曾向中國捐出2000萬人民幣，支援包括雷火二神山醫院在內的湖北省六家醫院，後續捐贈「扶貧基金會」用於公共衛生恢復跟救助貧困家庭的相關金額總計來到5,000萬人民幣。

如今這個新冠病毒大火延燒到美國當地，目前蘋果公司已經關閉在大中華區以外的458間直營店，並且要求其工程師、設計師在家工作。蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）也在稍早時親自上傳一段影片，當中明確說明該公司目前已經向全球醫療人員捐贈超過2,000萬個口罩。

Tim Cook也展示一個醫療防護面罩，並進一步說明該公司內部的設計、工程與包裝團隊正在跟供應商合作，將為醫護人員設計、生產運送醫療面罩，大約在2分鐘內可以生產一個，並將在本周末前捐贈100萬個口罩，隨後每周捐贈100萬個給相關醫療單位。他強調：「重點是蘋果公司可以針對實際情況，以獨特的方式在關鍵時間滿足護理人員的基本需求。」

Tim Cook展示Apple製醫療防護面罩（點圖放大瀏覽）：

除了Apple公司，三星其實自1月以來，就已經向首批受災國家當中，新冠疫情影響最嚴重的政府當局跟社區捐出價值2900萬美元的資金與物資，這包括衛生用品跟大量的口罩，同時向隔離區的患者捐贈智慧型手機，向醫院和隔離所捐贈空氣清淨機，向教育機構捐贈平板電腦，並且在線上免費提供CSR教育模組。

在此之前，三星宣布內部工程團隊正在與韓國生產面罩的工廠合作，協助他們用更高的效率生產口罩，甚至協助他們為口罩生產打造專屬工具，其中一間公司因此日產量提高一倍以上。

而在這之前，歐美當地企業也投入相對多的資源，像是通用汽車投入協助生產呼吸器、超跑廠商藍寶堅尼投入生產口罩，知名的LVMH集團旗下Dior、Givenchy、Guerlain的美妝和香水生産線，也全面投入免洗手液、洗手液等防疫用品的生産之中，Balenciaga、Gucci和Saint Laurent的工廠暫時改爲生産口罩和醫療防護服；其中，Dior的口罩甚至因此名揚海外。運動品牌New Balance、Under Armour也相繼投入生產口罩，藉此因應供不應求的狀況。

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