【新冠肺炎】英國99歲婆婆確診瀕死　奇蹟康復或多得這「三寶」

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情在歐洲快速擴大，死亡率也逐漸攀升，其中65歲以上的老年人確診後容易出現嚴重併發症，因此在救治上較為困難，不過仍有高齡90以上的老年人順利擊敗病魔。英國一位99歲的老婦在上月25日確診新冠肺炎，原本家人都已預期病情將會惡化，但老婦卻奇蹟般恢復，由於老婦只吃果醬三文治、朱古力或是餅乾，因此老婦家人也將她的飲食習慣視為康復的原因。

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根據英國《每日郵報》報道，英國這位99歲的老婦名叫雷諾茲（Rita Reynolds），她在上月25日被護理人員發現呼吸困難，連進食和下床的力氣都沒有，並在對新冠肺炎的篩檢中呈現陽性反應，麗塔的孫子亨利（Henry Phillips）表示「媽媽被告知她只剩下幾天的生命，她整個人都垮掉了，她每天都去看她，我媽媽擔心祖母死的時候，自己不能和她在一起」，對於雷諾茲的病情，療養院也已訂購好終結生命的藥物。

4天後療養院的工作人員卻表示雷諾茲正在奇蹟般的康復中，並且可以開始進食，對此亨利則說「我不知道她是如何度過的，我想她從未吃過蔬菜或水果，她只吃果醬三文治和餅乾，她的飲食習慣一直都很糟，她總是吃朱古力和餅乾而已，但她從不抽煙或喝酒」、「餅乾、蛋糕和橘子果醬三文治，這可能就是讓她撐過病情的原因」。

現在照顧雷諾茲的醫療人員認為她已經康復了，她已經可以自己起床吃飯，療養院也不再考慮讓她接受安樂死，亨利對醫療人員也表示敬意，感謝他們對祖母無微不至的照顧，麗塔則是希望自己能在7月時成為100歲的人瑞。

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