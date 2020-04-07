【新冠肺炎・約翰遜】英國首相入ICU　回顧震驚世界的佛系防疫

新型冠狀病毒肺炎COVID-19在英國疫情持續升溫，英國首相約翰遜（Boris Johnson）上月27日確診後，原以為在家隔離、遙距上班，並且接受醫療團隊的治療與建議情況會好轉，未料7日傳出約翰遜因為健康狀況仍不佳，被送進深切治療部觀察，以防危急時需要使用呼吸器。

回溯起全英國的防疫策略，「溫水煮青蛙」導致現在嚴峻的情況，讓人不勝唏噓。

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約翰遜病情轉差消息傳出後，英國健康專家認為，「約翰遜狀況恐怕不樂觀」，然而《泰晤士報》報道，約翰遜接受的4升氧氣，其實比真正重症患者接受的15升氧氣還要輕微，因此應該暫無大礙。世界各國領袖也紛紛送上慰問，美國總統特朗普更表示，「將會給予最好的團隊協助」。

雷丁大學細胞微生物學教授克拉克（Simon Clarke）表示，除非有必要否則應該是不會送進深切治療部，唐寧街已經開始「漸漸坦承真實情況了！」。

目前，約翰遜已經要求外相藍韜文（Dominic Raab）暫代職務。

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