【日本疫情】逃出東京變網絡熱話　政府借用東橫INN收容輕症者

日本的新冠肺炎疫情有爆發危機，東京、大阪等7個地區自4月7日起進入緊急狀態，路透社報道，「逃出東京」成為當地社交網絡的熱門話題。另一方面，日本政府為了減輕醫院收治病人的壓力，已借用連鎖酒店品牌「東横INN」的一間旅館，用來收容輕症病人。

「逃出東京」成為日本社交網絡的熱門話題，圖為4月7日在東京的街頭情況（路透社）

東京目前新冠肺炎病例升破1100宗，是日本國內最多確診個案的地區，「逃出東京」成為熱門話題，當地媒體又提到，在前往東京近郊輕井澤的公路上，車流比以前多。日本《每日新聞》報道，在政府宣告緊急狀態前的4月6日，有不少民眾在機場或火車站準備離開東京，當中包括有本來赴東京工作或求職的日本年輕人、到東京公幹的外國人等。

但日本官員則呼籲民眾不要離開，擔心疫情會因此擴散到更多地方，然後增加各區醫療系統的負擔。

🔻東京政府借用東橫INN酒店收容病人🔻

日本政府正為如何減輕醫院壓力想盡辦法，日本放送協會（NHK）報道，東京都政府已借用中央區的「東橫INN東京站新大橋前」商務酒店，作為分流病人的地方。該酒店共有12層，自4樓以上供患者使用，預計會有約100名患者入住，其中在4月7日，有10人抵達酒店及入住。

共同社報道，該酒店會接收輕症患者，以過去24小時內沒有出現37.5度以上發燒的感染者為對象，酒店內有政府職員及護士輪流常駐，白天有醫生候命，為避免職員等人與感染者接觸，他們將分開使用電梯與通道。