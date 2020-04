【新冠肺炎】平民日記：歐美何時才能「全民戴罩」？

短短一個月前,若你走在巴黎、米蘭、紐約街頭,仍很難發現戴口罩的身影。但來到今天,口罩在新冠肺炎(COVID-19)疫情爆發的歐美國家愈來愈難以或缺。 當西方政客與科學家轉變立場,鼓勵民眾佩戴口罩,普通人又作何反應? 01記者採訪了幾位歐美市民,陳述他們的感受。

異物、壓力來源 西方人眼中的口罩

住在巴黎郊區的28歲男子Mickael Fidjili直言:「口罩會給我造成壓力」。眼見街上戴口罩的人愈來愈多,他感到擔憂。曾有親戚給他帶來幾個口罩,但Fidjili卻寧願用圍巾,因戴口罩「讓我有一種奇怪的感覺,與巴黎最近的好天氣完全不搭。」

同樣來自法國巴黎的Mateusz則稱,他之所以不戴口罩,是由於法國政府一開始說沒有必要這麼做,因此他遵循了這個建議。但當局卻在上周改口,Mateusz認為這是政府無能的表現:「即使是出於善意(以避免製造恐慌),(官員)仍然不能承認自己錯了、撒了謊」。

法國總理菲利普(Edouard Philippe)3月13日在電視講話中稱:「戴口罩對街上的普通群眾來說毫無用處。」惟來到上周五,法國政府改變立場,開始建議民眾戴口罩。

"Porter un masque, en population générale dans la rue, ça ne sert à rien" (@EPhilippePM, 13 mars 2020) pic.twitter.com/rvaG6fPJNk — Maxime Combes (@MaximCombes) April 6, 2020

在美國加州工作的律師Magan表示,她的公司從一周前開始鼓勵每個員工都戴口罩,但在大街上,僅二成民眾這樣做。Magan回憶,她曾問朋友為何不戴口罩,對方回答稱自己免疫力強,所以並不怕感染病毒。於是她解釋說,部分國家號召人們戴口罩,是因為不僅能保護自己、也能保護他人,但朋友不以為然道:「我們不是羊,不能被牧養。」(We're not sheep, we can't be herded.)

部分受訪者告訴01記者,他們偶爾會戴口罩及手套,主要是在購物時。不過大多數人似乎依然不願意這麼做,年輕人尤為如此。直到不久前,就連幾位法國醫生也仍表示,他們在工作外通常不戴口罩,並認為與他人保持安全距離便已足夠。

從政府到民間 口罩漸獲接納

不過,這類對口罩的消極態度正在逐漸轉變。隨着疫情危機持續,不少西方國家重新評估口罩的效用。過去兩周,歐美各國政府頒布一系列聲明,鼓勵甚至強制民眾佩戴口罩,以抗擊今次「全球大流行」。

例如在上周,奧地利政府要求所有人進入超市後必須戴口罩,此前捷克、斯洛伐克也做出類似決定。4月3日,法國及美國政府更新先前關於新冠肺炎的建議,鼓勵民眾戴上可重複使用的布面具。另一方面,世界衛生組織(WHO)長期以來堅持認為,只有出現新冠肺炎症狀的人才應該戴口罩。惟近期出現新證據,支撐普通民眾使用口罩的觀點,世衛也因此鬆口。

然而從社會文化角度上講,西方人對口罩的觀感仍然較為模棱兩可。奧地利總理庫爾茲(Sebastian Kurz)上周宣布「戴罩令」時,便補充道:「我完全明白口罩與我們的文化格格不入,需要人們適應。」

4月3日,庫爾茨在Twitter發布貼文稱:「我們鼓勵民眾去超市時佩戴口鼻防護裝備(指口罩),最初受到德國著名研究所Robert Koch的批評,但他們現在正在改變主意。」

Nachdem es anfangs einige Kritik an unseren Plänen gegeben hat, den Nasen- und Mundschutz für Supermärkte einzuführen, ändert nun auch das renommierte Robert-Koch-Institut in Deutschland seine Meinung. https://t.co/iwgJte1iLO — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) April 2, 2020

日益嚴重的危機、各國政府的新建議,改變了不少歐美人的習慣。據現居米蘭的深圳人Jacky Xu觀察,雖然意大利人最初嘲笑國內政客使用口罩,但如今街上約九成民眾也戴上口罩,變化相當明顯。

在大西洋彼岸的美國,從紐約到洛杉磯,許多受訪者也注意到不戴口罩的趨勢正在轉變。紐約律師Eric表示,在公眾場合戴口罩可能於兩周前就成為常態。他補充道,不少當地人也佩戴自製口罩。

醫用口罩緊缺 市民團體鼓勵「全民製罩」

西方各國政府一直強調,醫用口罩應該留給病人和醫務人員,新的建議不應成為囤積口罩或哄抬價格的藉口。正因如此,無法或不願「撲口罩」的歐美民眾將目光轉向了DIY「製罩」,相關教程在網絡上大量湧現。

在德國柏林,一群時裝、織物及產品設計師聚集到一起,成立名為「Mask-On」的團體,旨在教人們如何自製口罩,並鼓勵其使用。團體代表人Carola Zwick解釋說,他們的靈感來自於研究口罩的作用時:「戴口罩更多的是為了保護別人,而不是你自己。」他認為大多數西方人仍未理解這一點。

但並非所有人也認可DIY口罩的效用。最初聽聞法國政府鼓勵戴自製口罩,Mateusz曾感到不知所措。 「(自製面罩)不存在定義……它是圍巾嗎?還是一塊布?跟醫護人員用的一樣嗎?我真的不知道這是什麼意思。」

↓↓↓Mask-On團體製作 YouTube 影片,教網友如何利用真空包裝袋自製口罩:

政策不一、數據混亂 仍有人不相信口罩

那為何仍有歐美民眾不願戴口罩?一個主要障礙似乎在於,各國政府、科學家提供的資訊極其不一致。不少受訪者告訴01記者,不同國家、甚至美國國內不同州份也有不同的建議,政客們的言論也大相徑庭。

美國費城居民Chris Joiner表示,他身邊的人似乎都知道關於戴口罩的新建議,但同時「出現一堆統計數字,證明口罩在整體上沒太大用……令大家(對建議)不屑一顧。」並且,民眾「撲口罩」困難也加劇問題。Chris解釋,若每個15-30美元的口罩「對60-97%的飛沫無效」,當人們聽到類似結論,難免會猶豫是否購買和使用。

在美國西海岸工作的律師 Jessica,說出了不少受訪者的心聲: