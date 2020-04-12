【新冠肺炎】平民日記：歐洲口罩更有型？德國團隊教你創意DIY

4月初以來，不少歐美國家改變過往政策，開始鼓勵人們戴口罩，以防止新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延。不過早在政府推出新措施之前，一些歐洲人便已擁抱戴口罩的新日常。 01記者採訪了德國柏林設計師團體Mask On，自3月起向公眾推廣口罩，他們談及口罩設計的可能性，以及西方文化中「自我中心主義」（egocentrism）帶來的挑戰。

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兩條橡皮筋和一張紙巾——只需準備這些，便能在家製作簡易又美觀的口罩。Mask On團隊成員、產品設計師Felix Ratzel通過短片告訴網民。

「將口罩設計成時尚飾品、個性宣言，創造一種『酷裝備』（cool device）……我們希望以這種方式改變人們的觀念，讓民眾更接納口罩。」團隊接受訪問時表示。

與東亞相反，大部分歐美國家並不存在「口罩文化」，惟今次疫情爆發後，愈來愈多研究證明了口罩在限制病毒傳播方面的作用，國際著名學術期刊《自然》（Nature）、《柳葉刀》（Lancet）均發表過支持此類觀點的文章。在德國，疾病防控機構羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）、當地著名病毒學家德羅斯滕（Christian Drosten），最近幾周也力挺關於戴口罩的建議。

Mask On團隊希望將在歐洲仍未普遍使用的口罩，變成一種很「酷」的東西。（IG maskoncollective）

除卻科研機構及專家，德國民間也不乏尋求改變的聲音，致力於扭轉公眾對口罩的成見。Mask On團體正是其中一員，一眾設計師們利用專業技能，教人們自製口罩。

有團隊成員回憶，他曾來到香港作交換學生，在當時養成戴口罩的習慣，如今更希望把這種文化元素帶回德國。

以下是01記者與Mask On的對話。

01：Mask On是誰？你們的目標是什麼？

Mask On：我們是一群來自柏林的專業產品、時裝、紡織品設計師。我們的目標是「壓平曲線」（編注：flatten the curve，指控制確診人數的增長率、減緩新冠病毒傳播速度），在當今挑戰下推廣創造性方法，從設計角度提供應對疫情的靈感。

01：你們打算如何利用創造力和設計來「壓平曲線」？

Mask On：我們的目標人群是年輕的成年人，因他們可能在不知不覺中成為最危險的病毒傳播者。創造一種「酷裝備」有助於提升民眾對口罩的接受程度，為「壓平曲線」做出貢獻。

01：歐洲各國對於戴口罩的官方建議相當模糊。是什麼促使你們很早成立這個團體、提倡使用自製口罩？

Mask On：歐洲官員提供的資訊確實存在衝突，一方面表示口罩無助於抵禦病毒，另一方面聲稱由於口罩短缺，只能由醫護人員和患者使用。但這並沒有阻止人們「撲口罩」，因為大家得出了一個很簡單的結論：如果口罩能幫助護士，自然也能幫助我。

所以我們開始更深入了解這個話題，探究口罩的功效，並發現一個有趣的點：​​戴普通口罩更多是為了保護別人、而不是自己，所以只有當其他人也戴上口罩，才能實現每個個體的利益。

Mask On團體在其網站上分享的口罩製作圖。（maskoncollective.de）

01：到目前為止，你們收到了怎樣的反饋？

Mask On：主要的阻力來自那些懷疑戴口罩效用的人，例如質疑人們能否掌握佩戴口罩的正確方式，以及口罩濾嘴的功能。

但他們甚至沒有意識到，不是只有別人會傳播病毒，自己也可能有「播毒」風險！這再次反映了自我中心主義（egocentric）觀念，也許是西方文化的一個特質。出於同樣的原因，不少人開始使用五金舖賣的那種口罩，它們會過濾吸入的空氣，但卻完全不會過濾呼出的氣體。

01：你認為你們改變了人們對戴口罩的看法嗎？

Mask On：我們見到不少同類項目在同一時期起步，也希望自己為這一習慣轉變作出了貢獻。如今德國部分城市、奧地利等國家，均建議人們在公眾場合戴口罩。過去兩周，愈來愈多柏林人開始這麼做，不過比起亞洲民眾對口罩的接受、使用程度，我們仍然差得很遠。

圖為4月9日，德國皮爾馬森斯一間甜品廠，生產戴口罩的復活節兔（Easter Bunny）朱古力。（Reuters）

01：在你看來，疫情會否改變歐洲國家在口罩問題上的做法與看法？

Mask On：我們的感覺是，今次疫情已經創造一種共同信念（common faith）：各國的「封關令」無法阻止病毒穿越邊境，這顯示我們本地和全球社會之間的聯結。霎時間，你開始關心別人是否生病，因為這也會影響你的生活。因此我們希望，戴口罩成為尊重和關心他人的標誌，甚至是一個強有力的信息，表​​明我們一同面對這個挑戰。