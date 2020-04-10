新冠肺炎｜病人不斷死亡　美國護士崩潰：沒人能離開　除非入屍袋

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，美國目前確診人數已突破43萬人，死亡人數也高達14,808人，大量的病患人數也為醫護人員帶來巨大壓力，德州便有一名護士近來在網路上表示，所照顧過的病患沒有人活著離開：「除非是被裝在屍袋中」，讓她情緒崩潰。

來自德州布朗斯維爾市（Brownsville）的24歲護士馬西亞斯（Aleixandrea Macias），6日在社交平台上分享自己因為一整天戴着防護面罩，臉上充滿紅色壓痕的照片，眼中帶淚的她表示，連續在臨時搭建的重症病房中工作了11天，所見到的景象與壓力將她逼近崩潰。

美國德州24歲護士馬西亞斯於社交平台帶淚表示，所見到的景象與壓力將她逼近崩潰。（Facebook@Aleixandrea Macias）

馬西亞斯表示：「我以前從沒見過這樣的事，從來沒有照顧過這樣的病人，他們看起來明明很健康，同時又得了會致死的病，在重症病房中我日復一日照顧着同樣的病人，直到他們死亡，除了被裝入屍袋，沒有人能活着離開。」

面對生死的壓力外，醫護人員還得處在醫療資源不足的困境中，常常讓馬西亞斯與同事們憤怒無力：「我不知道已經聽過多少次，『我們原本可以這樣做，但是我們沒有辦法』，我原本根本不是在重症病房工作的護士，但是現在在這工作人大部分也都不是。」

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馬西亞斯還提到，許多確診患者其實是年輕人，當他們在被麻醉以及接上呼吸機後手機卻還是不停地響，因為死者家屬還不知道清況，只能一直撥打電話希望能聯絡到他們，讓她害怕再聽到鈴聲：「這些人都很年輕，許多人本來沒有健康狀況，身體都很強壯，有一名患者原本還能同時兼5份工，直到冠狀病毒擊倒了他。」

馬西亞斯坦承，面對這樣的情況久了，難免讓她感到沮喪，甚至想過自己的努力是否也都是枉然，不過一想到家人，最後仍打起精神繼續到前線給予支援。貼文PO出後獲得極大迴響，截至目前為止已有8.8萬人按讚以及7.7萬人分享，許多人也留言幫她打氣，她則強調：「我知道我無法讓大家做什麼，只懇求大家聽了醫療人員的故事後，能夠更認真去對待疫情」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】