【新冠肺炎】科學家以基因網絡追蹤病毒進化起源

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情蔓延全球，至今有超過160萬人確診、10萬人喪生。有來自英國及德國的科學家利用基因網絡技術，重塑病毒的初期演變路徑。

美國國家科學院院刊（Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America，PNAS）在4月8日刊登一篇由英國劍橋大學遺傳學家福斯特博士（Dr Peter Forster）及研究團隊撰寫報告，他們分析首160名確診者的病毒基因組，經過排序後發現病毒曾有多次異變。

該批病毒基因組樣本在去年12月24日至今年3月4日之間取得，研究團隊以考古學DNA序列史前人口的技術，得出病毒演變成三個世系，他們以A、B、C分類。

研究指，被稱為「人類最早病毒基因」的A型病毒與蝙蝠及穿山甲身上發現的病毒非常接近，並在疫情最初爆發的武漢找到，卻不是當地最流行的類型。這種病毒主要在美國及澳洲患者身上發現，另外曾在武漢居住的美國人亦有同類型病毒。

而包括武漢在內的東亞地區患者身上的則是從A型兩度異變而成B型病毒，但在沒變種的情況下難以在區外發現。研究人員認為，這可能是「奠基者效應」（Founder effect）的結果，即是指一小部分病毒獨立形成新群體，反映基因出現樽頸情況。

福斯特認為，B型病毒可能在免疫或環境上適應大部分東亞環境，因此它在區內的變種率較低，並需要異變才可克服東亞地區以外環境的抵抗。

至於C型病毒則是B型的「女兒」，主要在法國、意大利、瑞典及英國的病人身上找到，屬歐洲的主要類型，報告指中國的樣本沒發現這種病毒，但在新加坡、香港及韓國的樣本找到。

新型肺炎：紐約州的確診個案多過西班牙及意大利，不過有研究指，美國和歐洲的COVID-19病毒屬於不同變種。（Reuters）

研究亦指出，意大利其中一個最早的確診個案是從德國首宗病例在1月27日傳入，而另一名意大利初期患者則與新加坡群組有關。

福斯特稱，利用演化網絡分析病毒演變，有助找出其他COVID-19病毒的不明感染來源，從而找出阻止疫情擴散的方法。