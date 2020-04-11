【新冠肺炎】印度封城空氣變潔淨　世界屋脊200公里外清晰可見

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印度總理莫迪因應新冠肺炎疫情下令全境預防性封城，讓當地嚴重空氣污染大幅緩解。北部旁遮普邦賈蘭達爾市（Jalandhar）數十年來首度清楚可見喜馬拉雅山脈，當地居民紛紛拍照上傳網路，還有人直呼第一次用肉眼看到「世界屋脊」。

「這是真正的大自然，也是我們搞砸的。」拍下道蘭達爾（Dhauladhar）山脈的Twitter用戶Deewalia寫道：「30年來第一次……空污降到最低點，從200公里外直擊。」

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根據莫迪的封城令，民眾全被禁止出門，僅限水電、衛生、消防、雜貨店和市政服務照常運轉，其他工商和宗教活動全數暫停，跨邦巴士和城市軌道運輸也停擺。但封城令意外帶來新鮮的空氣，受到部分民眾歡迎。

數據顯示，德里封城第一天的懸浮微粒（PM10）暴降44%，全印度85個城市的空污在封城第一周都出現緩解。距喜馬拉雅山脈約161公里的賈朗達爾（Jalandhar）封城17天以來，空氣品質有16天為最佳的「優」（Good），2019年同期則一天都沒有。

印度目前通報新冠肺炎確診患者累計6771人，228人死亡。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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