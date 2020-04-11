【新冠肺炎】印度封城空氣變潔淨　世界屋脊200公里外清晰可見

印度總理莫迪因應新冠肺炎疫情下令全境預防性封城，讓當地嚴重空氣污染大幅緩解。北部旁遮普邦賈蘭達爾市（Jalandhar）數十年來首度清楚可見喜馬拉雅山脈，當地居民紛紛拍照上傳網路，還有人直呼第一次用肉眼看到「世界屋脊」。

「這是真正的大自然，也是我們搞砸的。」拍下道蘭達爾（Dhauladhar）山脈的Twitter用戶Deewalia寫道：「30年來第一次……空污降到最低點，從200公里外直擊。」

What nature really is and how we screwed it up.



This is Dhauladhar mountain range of Himachal, visible after 30 yrs, from Jalandhar (Punjab) after pollution drops to its lowest level. This is approx. 200 km away straight. #Lockdown21 #MotherNature #Global healing. pic.twitter.com/cvZqbWd6MR — Soul of a Warrior (@Deewalia) April 3, 2020

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根據莫迪的封城令，民眾全被禁止出門，僅限水電、衛生、消防、雜貨店和市政服務照常運轉，其他工商和宗教活動全數暫停，跨邦巴士和城市軌道運輸也停擺。但封城令意外帶來新鮮的空氣，受到部分民眾歡迎。

數據顯示，德里封城第一天的懸浮微粒（PM10）暴降44%，全印度85個城市的空污在封城第一周都出現緩解。距喜馬拉雅山脈約161公里的賈朗達爾（Jalandhar）封城17天以來，空氣品質有16天為最佳的「優」（Good），2019年同期則一天都沒有。

印度目前通報新冠肺炎確診患者累計6771人，228人死亡。

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