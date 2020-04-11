【復活節】疫情籠罩聖城耶路撒冷繁華不再　宗教活動移師網絡

4月10日是耶穌受難節，正式展開一連四日的復活節長假期。往年的復活節，世界各地均有數以千計的基督徒特意前往聖城耶路撒冷（Jerusalem），紀念耶穌在近2,000年前被釘死之後復活。不過正當新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）肆虐全球，城內只剩一片寂靜。信徒也只能透過網上崇拜和禱告，祈求信仰那位行過死蔭幽谷的神，賜予醫治和平安。

圖為耶路撒冷舊城的對比圖，往年耶穌受難節的苦路均會重演耶穌背十字架前往被釘的場景，吸引大量信徒觀賞，但今年卻渺無人煙。上圖攝於2018年4月6日，下圖攝於2020年4月10日。（路透社）

聖城冷清 苦路圍觀信徒不再

復活節是基督教年曆最重要的節日。羅馬天主教今年於4月12日慶祝，希臘東正教則於一周後的4月19日慶祝。即使4月齊集三大宗教的重要節期，即猶太教逾越節、基督教復活節和伊斯蘭教齋戒月，聖城耶路撒冷也因為疫情變得水盡鵝飛。

每年的耶穌受難節，聖城耶路撒冷的苦路（Via Dolorosa）都會重演耶穌背起十字架，前往被釘的場景，往往吸引信徒圍觀。不過今年只有四名修士獲准繼續舉行儀式。現場有以色列警察駐守，有記者因為未有遵守保持2米社交距離的規則而被罰款。

聖墓教堂（Church of the Holy Sepulchre）是信徒認定耶穌被釘和埋葬的地方。不過受到疫情影響，聖城所有文化遺址都已經關閉，聖墓教堂也不例外。受難節當日只准少量牧師出席儀式。教堂鑰匙者向半島電視台（Al Jazeera）表示，教堂對上一次於復活節期間關閉是1349年黑死病肆虐期間。

在耶路撒冷，只有舊城居民可以前往哭牆禱告，阿克薩清真寺仍然關閉。圖為4月10日，耶路撒冷的哭牆以及阿克薩清真寺的聖殿。（美聯社）

宗教活動移師網上 教宗也不例外

以色列目前錄得逾1萬確診個案和超過90宗死亡個案，巴勒斯坦則錄得最少260宗確診個案。以巴官員數周前已經分別封關，逾越節期間甚至實施一晚的宵禁，避免大型家庭聚會傳播病毒。在耶路撒冷，只有舊城居民可以前往哭牆禱告，阿克薩清真寺（Al Aqsa）仍然關閉，穆斯林領袖也未公布齋戒月開始時清真寺會否重開。

種種限制之下教堂被迫關閉，宗教活動也只好改為於網上進行。宗教領袖鼓勵信徒透過Facebook和其他網站收看直播崇拜，部份直播吸引數萬人觀看，來自世界各地的信徒紛紛留下禱告的表情符號。有群體於網上出版祈禱小冊子，也有牧師拍片教人如何在家中進行洗腳儀式。

「被困」梵蒂岡的天主教教宗方濟各（Pope Francis）也鼓勵信徒隔空參加規模縮減的聖周活動。由棕枝主日（Palm Sunday）起直到復活節，教宗都要在幾乎空無一人的聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）和聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）主持儀式。

圖為4月10日，天主教教宗方濟各在空無一人的聖伯多祿廣場主持受難節儀式。（美聯社）

信徒放慢腳步回歸禱告

今年復活節的確不再一樣。來自法國的20歲交換生德拉特（Lucas Delattre）接受半島電視台訪問時形容，今年復活節是人生中有最強烈情感復活節。他指，選擇前往在耶路撒冷的希伯來大學（Hebrew University）讀書部份原因是出於自己的天主教信仰，原本打算參加復活節儀式，但計劃都因為疫情泡湯。

疫情下，德拉特於網上參加崇拜，亦有更多時間禱告。他說：「奇怪的是，我覺得我從未像現在這樣，在情感上和精神上如此參與各種慶祝活動。」在耶路撒冷出生的阿拉伯基督徒卡坦（Diana Kattan）也形容，今年亦有禍中之福，平日忙碌的生活導致將禱告拋諸腦後，但現在禱告卻能凝聚人心。