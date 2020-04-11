【新冠肺炎】太壓抑？美國人每晚8點齊嚎叫　感謝醫護兼抒發情緒

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最近，從加州到科羅拉多州以至喬治亞州到紐約上州，美國各地都有許多人每天晚上8時做同一件事：大聲嚎叫。這樣的儀式行為無疑是新冠肺炎大流行下，民眾面對被迫彼此隔離的撕裂社會的痛苦回應。

美國人藉着嚎叫，向醫護和急救人員的奉獻表達感謝；情況好比意大利和西班牙人在自家陽台上鼓掌和唱歌那樣。也有些人是為了減輕自己痛苦孤立和沮喪的感受。也有人是為了向無家可歸者表示支持。

科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）鼓勵州民這麼做；想念同學的小朋友和後院狗一起同聲嚎叫，偶爾還有人同步放煙火、吹喇叭和敲鐘合鳴。

科羅拉多州3月開始執行居家避疫令後，在全國猶太健康組織（National Jewish Health）工作的詩人兼運動人士馬伊洛（Brice Maiurro）和街頭活動家兼藝術家謝爾西．奧喬亞（Shelsea Ochoa）一起成立「晚上8時出門嚎叫」（Go Outside and Howl at 8 pm）Facebook社團，近50萬名成員來自全美50州和99國。

馬伊洛說：「集體嚎叫、發出共鳴，是非常西化的作法。大家都想試一試，也都愛那種一呼百諾的感覺。」

醫護人員對於人們用這種方式來支持他們，表示感謝。科羅拉多州兒童醫院運營高級副總裁米爾頓（Jerrod Milton）說：晚上8時聽到人們大聲嚎叫，「不但讓我感受到團結和感激之情，也讓我每天都有機會笑一笑。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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