【新冠肺炎】太壓抑？美國人每晚8點齊嚎叫　感謝醫護兼抒發情緒

最近,從加州到科羅拉多州以至喬治亞州到紐約上州,美國各地都有許多人每天晚上8時做同一件事:大聲嚎叫。這樣的儀式行為無疑是新冠肺炎大流行下,民眾面對被迫彼此隔離的撕裂社會的痛苦回應。

美國人藉着嚎叫,向醫護和急救人員的奉獻表達感謝;情況好比意大利和西班牙人在自家陽台上鼓掌和唱歌那樣。也有些人是為了減輕自己痛苦孤立和沮喪的感受。也有人是為了向無家可歸者表示支持。

科羅拉多州州長波利斯(Jared Polis)鼓勵州民這麼做;想念同學的小朋友和後院狗一起同聲嚎叫,偶爾還有人同步放煙火、吹喇叭和敲鐘合鳴。

科羅拉多州3月開始執行居家避疫令後,在全國猶太健康組織(National Jewish Health)工作的詩人兼運動人士馬伊洛(Brice Maiurro)和街頭活動家兼藝術家謝爾西.奧喬亞(Shelsea Ochoa)一起成立「晚上8時出門嚎叫」(Go Outside and Howl at 8 pm)Facebook社團,近50萬名成員來自全美50州和99國。

馬伊洛說:「集體嚎叫、發出共鳴,是非常西化的作法。大家都想試一試,也都愛那種一呼百諾的感覺。」

醫護人員對於人們用這種方式來支持他們,表示感謝。科羅拉多州兒童醫院運營高級副總裁米爾頓(Jerrod Milton)說:晚上8時聽到人們大聲嚎叫,「不但讓我感受到團結和感激之情,也讓我每天都有機會笑一笑。」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】