【新冠肺炎】冒險入加護病房為患者禱告　意大利逾百名神父染疫亡

意大利新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，許多神父為了給人們精神上的支持，仍勇闖重症加護病房，為患者禱告，不過也因此染病，至今已有100多人死於新冠肺炎。

《紐約時報》報道，意大利北部的醫護人員早已在前線與看不見的敵人對抗，現在連神父和修女也加入這場戰役。尤其在貝加莫市（Bergamo）等新冠肺炎重災區，神職人員冒着生命危險，甚至賠上性命，滿足意大利人的精神需求。

意大利已有100多名神父染疫逝世，其中許多人都已經退休，且容易受到新冠病毒的威脅。意大利天主教媒體Avvenire用標籤「永遠的神父」來紀念他們。其中一名殉職的神父為67歲的雷米尼（Rev. Fausto Resmini），在貝加莫監獄擔任神父近30年，還是一個陷入困境青少年中心的創辦人。其他神父說，雷米尼上個月工作時感染新冠病毒，不幸於3月23日去世。

如此犧牲並未阻止其他神父繼續為患者服務。貝加莫教區的主教貝斯基（Francesco Beschi）說，他在20天內失去了24名神父，根據官方統計，該地區已有2600多人死於新冠病毒。儘管如此，仍有部分神父堅守他們的職責。他們會透過社交媒體WhatsApp為大眾提供精神慰藉，或是身穿防護裝備，前往醫院病床邊為患者低聲禱告。

現年85歲的意大利中部小鎮佩薩羅的神父帕里尼（Rev. Giovanni Paolini）說：「待在家裏是正確的做法。但我是一名神父，有時必須違反法律，滿足大眾需求。」帕里尼說，他會盡量使用手機或社交媒體為患者禱告，但有時也會戴着口罩和其他防護裝備，親自探視那些害怕死亡的孤單老人。他表示，他的行為對他人有幫助。

【相關圖輯】意大利疫情爆發：死亡率超越武漢 遺體未及火化塞爆教堂（點圖放大閱讀）↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

【相關圖輯】西班牙時尚網紅疫情最嚴重時毅然回醫院當護士 5天後確診 萬人湧入IG打氣（點圖放大瀏覽）：

+ 17 + 16 + 15

延伸閱讀：

做口罩發揮創意 烤爐、3D列印都用上

圖表看疫情／新冠肺炎致死逾10萬人 美國確診、死亡皆居首

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】