律師與維基解密創辦人阿桑奇秘密誕2子　憂未婚夫一旦染疫捱不住

根據維基解密和每日郵報11日貼出的影片，「維基解密」創辦人阿桑奇的律師之一莫里斯（Stella Morris）聲稱自己是阿桑奇的伴侶，在他被美國以間諜罪通緝、被瑞典追訴強姦罪而躲入厄瓜多駐倫敦大使館接受庇護的近7年裡，秘密為他誕下兩男孩，分別是現年2歲的加布里埃爾（Gabriel）和1歲的馬克斯（Max）。

居住在英國的瑞典籍莫里斯表示，此時揭露兩人關係是希望阿桑奇能獲釋，後者自去年4月被踢出厄瓜多大使館後，就在倫敦蹲牢房。

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新冠肺炎在監獄傳染嚴重，莫里斯說她很擔心阿桑奇的健康狀態。她在長達11分46秒的影片中出聲表示：「我覺得阿桑奇已在死亡邊緣。」（編按：她指的是丈夫萬一受感染，不會熬得過。）

莫里斯表示，她在2011年遇見阿桑奇，兩人在2015年相戀，兩年後訂婚。她在他的國際律師團隊，這使得她「幾乎每一天」都能消磨在大使館裏。

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WATCH: Julian Assange's newly revealed partner, and mother of their 2 young children, speaks for the first time: Urges UK government to bail her vulnerable fiance amid #coronavirus fears#FreePress#DontExtraditeAssange #COVID19 https://t.co/Uy6Kbsj55K — WikiLeaks (@wikileaks) April 11, 2020

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