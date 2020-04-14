【新冠肺炎】印尼小鎮為阻民眾聚集出奇招　義工扮鬼嚇人有冇效？

印尼新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，當局也跟着升級防疫措施，印尼中部爪哇省（Java）小鎮坎古，一個人口僅5000人的社區Sukoharjo，跟隨政府防疫政策呼籲民眾減少外出與集會，但總有些民眾不聽話，於是有義工團體想出在晚上扮鬼嚇人的方法，希望藉此讓民眾乖乖待在家中，為新冠肺炎防疫盡一分心力。

提出這別出心裁的妙招的義工團體強調，他們是與警方一起合作執行，從四月初起，兩名義工包裹在白布裏，裝扮成當地著名傳說鬼怪婆娑鬼，在社區裏學殭屍跳動，希望民眾因此乖乖待在家裏。

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結果沒想到，這些假殭屍卻成了網紅現象，反吸引更多民眾在晚間跑出門，就只為了看一眼。為此，推行單位只好不再固定派出殭屍巡邏，而是改走游擊戰措施，每周隨機選幾天出動殭屍。

義工組織表示，扮鬼嚇人的措施雖然可見成效，但仍有不少青少年無視勸導，聚集在街道上玩樂，並指出當地民眾還是缺乏防疫意識，只想要過正常生活，因此不願遵守政府指示。

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