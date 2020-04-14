【新冠肺炎】假新聞充斥全球網絡　為何高學歷者未能「免疫」

在任何人都可以透過網絡提出觀點的世代，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，假新聞更加無奇不有。從抗瘧疾藥物和飲酒有效治療新冠肺炎，到5G導致疫情傳播等假新聞充斥全球網絡，製造恐慌不利抗疫之餘，更加有機會令人賠上性命。不過即使是高學歷人士也未必能夠避過假新聞的「陷阱」，到底為什麼？

全球數百萬人因為疫情「被困」家中的同時，假新聞和不同的陰謀論透過WhatsApp、Facebook、YouTube等充斥網絡。假新聞除了引致英國和荷蘭有訊號塔遭縱火之外，伊朗也有人誤信飲酒抗疫，多人因為飲用工業酒精或假酒喪命。網絡也有傳俄羅斯放獅子上街阻止民眾外出，甚至一度傳出英國首相約翰遜（Boris Johnson）病逝。

英國流傳5G是疫情元兇，導致有人破壞訊號塔。圖為4月6日，英國伯明翰斯帕克希爾一個訊號塔遭縱火。（路透社）

信不信假新聞與高歷高低也似乎沒有關係。作家布羅根（Kelly Brogan）便是一個好例子。她畢業於麻省理工學院，於康奈爾大學修讀精神病學，擁有醫學博士學位，但她卻質疑新冠肺炎是否真的存在。

英國廣播公司（BBC）報道，部份人誤信假新聞是因為消息幾可亂真。在資訊爆炸的時期，讀者通常憑直覺判斷消息的真偽。澳洲國立大學心理學講師紐曼（Eryn Newman）在2012年的研究已經發現，為新聞加插圖片能夠增加讀者心目中的可信度。同一原理，利用描述語言和生動的個人故事也令人覺得消息可信。有研究也指，認知反射測試分數較低的人，即傾向憑直覺作出判斷的人，也較易誤信謠言，無關智商高低。

對抗假新聞的另一難關在於堵截消息傳播。加拿大里賈納大學的研究員Gordon Pennycook針對疫情假新聞進行研究，要參加者憑新聞標題辨別真偽，當中只有約25%參加者認為假新聞是事實，但35%參加者卻會轉發新聞，意味有人即使認為新聞是假，卻仍然會轉發。他們可能是將核實信息的責任轉嫁他人，或者是希望有助親友，反正即使是假的也無傷大雅。不過重覆的消息看得愈多，即使起初抱懷疑態度，也愈有機會讓人信以為真。

對抗假新聞成抗疫另一戰線

以英國為例，英國電信局（Ofcom）進行的調查發現，約2,000名受訪者中，有近半成人曾經接觸過網絡的假新聞，約40%的人認為很難辨別消息真偽。英國辦別消息真偽的組織Full Fact副總編輯米爾恩（Claire Milne）表示，大量假新聞從一個地方開始，之後翻譯成不同語言，開始蔓延到不同平台和國家。假新聞不知不覺間已經成為疫情的另一戰線。