戴不合適頭巾受盡指摘　伊朗國際象棋女裁判無悔出走

女子國際象棋世界冠軍挑戰賽2020年1月舉行期間，來自伊朗的主裁判巴亞特（Shohreh Bayat）被拍到在比賽中疑似無戴頭巾的照片。相片事後引起連串風波，她不但受到伊朗媒體譴責，更與伊朗國際象棋聯會（Iranian Chess Federation）鬧翻。最後她索性不戴頭巾，並因此人身安全受到威脅，決定賽事後不再回國。事隔數月，身在英國尋求庇護的她接受傳媒訪問時直言不後悔。

伊朗頭巾：巴亞特與伊朗國際象棋聯會鬧翻後，把心一橫決定完全摘掉頭巾，並且不再回國。圖為她2月出任四國國際象棋聯賽比賽裁判。（Gettty）

有關相片在上海一場賽事中拍得，巴亞特堅稱自己當時是戴上頭巾。伊朗國際象棋聯會事發後與她聯絡，要求她提供更合適的照片，並在社交媒體道歉。她對此開出條件，希望聯會保證自己安全。

美國有線新聞網絡（CNN）4月14日報道，巴亞特接受訪問時表示，她當時穿上寬鬆頭巾。她強調「實際上，我討厭頭巾。我只是想以某種方式佩戴它，以表明我不是一個宗教信仰的人，而且我以現代的方式佩戴它。按照伊朗的標準，這完全可以。」

伊朗頭巾：巴亞特比賽後飛往英國尋求庇護。圖為她2月在英國。（Gettty）

決心摘掉頭巾不再回國

聯會最後拒絕巴亞特的建議，並在網站刪除她的照片。巴亞特害怕自己回國後可能會遭遇不測，所以把心一橫決定完全摘掉頭巾，並且不再回國。同月稍早，伊朗惟一一名奧運得獎女運動員、21歲的阿利扎德（Kimia Alizadeh）宣布變節，批評伊朗當局強制婦女戴頭巾是性別歧視和虐待。

伊朗頭巾：巴亞特比賽後飛往英國尋求庇護，與英國的朋友在一起。圖為她2月在英國生活。（Gettty）

巴亞特在餘下比賽繼續擔任裁判，並在比賽後飛往英國尋求庇護。她不但要離鄉別井，更要付出沉重代價，與家人再會無期。她在美國有線新聞網絡的訪問中表示，對自己的處境感到傷心，但同時對世界各地的支持感到震驚。

巴亞特表示，對自己的決定並不後悔，她現在每日都會與丈夫通電話或視像通話，提升自己的精神狀態。