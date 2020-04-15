【新冠肺炎】Facebook可助追縱病毒傳播　尋找感染風險

美國紐約大學一個研究指出，Facebook可以用作預測疫情傳播的方向，繼而找出感染風險，關鍵在於「社交聯繫指數」上。

新型冠狀病毒肺炎：攝於3月28日，邁阿密海灘因疫情關係關閉，禁止進入。（Getty）

紐約大學研究人員，利用一個名為「社交聯繫指數」（Social Connectedness Index）的工具，結合Facebook的統計數字，量化使用者交友聯絡、前往地點等傾向。研究人員對兩個早期新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發的地方展開研究，即美國紐約及意大利洛迪市。研究人員發現在社交聯繫指數愈高的地區，病毒傳播最為強烈。

以紐約郊區韋斯特切斯特郡（Westchester County）為例，透過量度社交聯繫指數會發現人們經常前往佛羅里達海岸，和科羅拉多州中南部的滑雪勝地，而這些地方正好是疫情爆發最嚴重的地點之一。

在意大利的洛迪市亦相同，會發現人們經常前往里米尼（Rimini），當地一個著名海濱地區，那裏同樣是疫情爆發最嚴重的地點之一。

透過社交聯繫指數工具的好處，是不用直接查看個別使用者的真實內容，避免私隱問題。研究團隊指出，這種方式對查找感染源頭，以致預測病毒傳播方向有指向作用。例如居住在某地的Facebook群組，因有更多人討論某個海灘，會意味那海灘會有更多人聚集，更容易成為疫情爆發地。

不過研究團隊亦指出當封城實施以後，因市民不能隨意出行，會令數據失準，但在疫情初期及解封後能作為參考，相關研究已刊登在網站arXiv上。

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