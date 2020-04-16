【新冠肺炎】英國街頭塗鴉大師Banksy「在家工作」激死老婆

身分成謎的英國當代街頭藝術大師Banksy在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間仍在家持續創作，並透過IG公布最新作品：老鼠大鬧廁所，並自嘲「妻子討厭我在家工作」。

英國目前處於封城狀態，Banksy也響應在家上班，透過新作讓粉絲一窺他在封城下的日常生活，他在IG上傳1張全景照和4張近距照片，可看到廁所的鏡子遭一隻老鼠撞歪，被2隻疊羅漢的同伴撐住，鏡面則照着另一隻老鼠用口紅在牆上畫記號數日子。

其他老鼠分別用尾巴勾住吊燈開關拉線，拉着毛巾吊環把牙膏踩到噴出來；一隻老鼠在捲筒衛生紙上蹦蹦跳跳、導致紙張都滾到地板上。還有老鼠站在馬桶座小便，推倒置物架的洗髮精或沐浴乳（點圖放大瀏覽）：

平面的老鼠與各種立體實物的趣味搭配，再度讓人見識到Banksy的創作實力。

粉絲紛紛在作品下方留言，戲稱他「瞬間讓廁所變得比整個房子值錢」，「我們會試着不打你的小報告（"rat you out"）」、「真是廁所大作」、「別浪費廁紙」。

Banksy的作品《權力下放國會》（Devolved Parliament）曾在蘇富比創下987萬英鎊的個人拍賣紀錄；根據蘇富比梅摩指數（SMM），Banksy作品平均年複合收益率為8.5%，其中76.5%的作品價值不斷上揚。

點圖放大瀏覽更多Banksy的代表作及多年來在IG分享的作品：

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】