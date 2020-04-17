【新冠肺炎】美國善心人設立物資站　食物用品任人拎結果竟然係……

受到新型冠狀病毒肺炎COVID-19的影響，美國有許多地方都出現了囤貨、物資不足的現象。居住在美國東部威斯康辛州密爾沃基市（Milwaukee, Wisconsin）的高爾（Gall）一家人因此在家中的庭院內架設提供免費食物的補給站。

泰莉烏利微高爾（Terry Uribe Gall）表示，她和家人訂定了規則，希望鄰居們只拿取自己需要的東西，並且將自己不要的東西分享出來。原本他們認為這個補給站的物品，會像萬聖節或聖誕節結束後的裝飾品清倉一樣，很快就會被拿光，但想不到的是，補給站的規模反而愈來愈大……

從一小桌罐頭變全鎮補給基地 點圖看看溫暖人心的免費物資站「進化」過程：

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一開始，是附近的鄰居借出桌子，除了食物以外的補給品也出現在其中，包括廁紙、衛生巾、書籍等，甚至有人捐贈了150美元的現金。

規模愈來愈大以後，高爾的父親用鄰居們捐贈的現金買了帳篷，補給站也訂下了不捐贈生鮮食品、乳製品和肉類的規則，除了食品之外，只收取飲料、尿片、衛生用品、紙製品和寵物食品。

當全球都籠罩在疫情的陰影下，泰莉和家人們的熱心溫暖了不少鄰居們，也在網路上成為了話題。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】