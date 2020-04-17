【新冠肺炎】美國善心人設立物資站　食物用品任人拎結果竟然係……

世界說
撰文：
最後更新日期：

受到新型冠狀病毒肺炎COVID-19的影響，美國有許多地方都出現了囤貨、物資不足的現象。居住在美國東部威斯康辛州密爾沃基市（Milwaukee, Wisconsin）的高爾（Gall）一家人因此在家中的庭院內架設提供免費食物的補給站。

泰莉烏利微高爾（Terry Uribe Gall）表示，她和家人訂定了規則，希望鄰居們只拿取自己需要的東西，並且將自己不要的東西分享出來。原本他們認為這個補給站的物品，會像萬聖節或聖誕節結束後的裝飾品清倉一樣，很快就會被拿光，但想不到的是，補給站的規模反而愈來愈大……

從一小桌罐頭變全鎮補給基地　點圖看看溫暖人心的免費物資站「進化」過程：

+18
+17
+16

一開始，是附近的鄰居借出桌子，除了食物以外的補給品也出現在其中，包括廁紙、衛生巾、書籍等，甚至有人捐贈了150美元的現金。

規模愈來愈大以後，高爾的父親用鄰居們捐贈的現金買了帳篷，補給站也訂下了不捐贈生鮮食品、乳製品和肉類的規則，除了食品之外，只收取飲料、尿片、衛生用品、紙製品和寵物食品。

當全球都籠罩在疫情的陰影下，泰莉和家人們的熱心溫暖了不少鄰居們，也在網路上成為了話題。

↓↓↓想看世界各地民眾在疫情持續期間日常生活情況，請點擊放大觀看：

+2

【相關圖輯】紐約華人分享新冠肺炎大爆發後的轉變　黑暗以外也有無數感人場面（點圖放大瀏覽）：

+16
+15
+14

【相關圖輯】新冠肺炎｜美國水族館為防疫休館　企鵝周圍走逛園區睇魚魚超興奮（點圖放大閱讀）↓↓↓

+11
+10
+9
美國牧師曾稱「上帝比病毒強大」繼續佈道惟不幸染疫亡　妻子確診
新冠肺炎｜病人不斷死亡　美國護士崩潰：沒人能離開　除非入屍袋
【新冠肺炎】居家隔離Happy Hour？美國男隔空倒葡萄酒給樓下鄰居
【新冠肺炎】美國紐約包租公「雪中送炭」名下公寓租客免租1個月
【新冠肺炎】美前線醫生怕感染家人　隔玻璃與1歲BB團聚感動網民
【新冠肺炎】美國人講極唔聽？　三藩市俏護士跳舞教民眾防疫ABC
美國夫婦與世隔絕度假8周後　忽然發現高比拜仁已死疫情爆發
迪士尼《魔雪奇緣2》女配音員確診　轟美國檢測落後唯有這樣自救

延伸閱讀：

美失業人數再增520萬

美國多個州停課 成為十八年來首個沒有校園槍擊案的3月

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。