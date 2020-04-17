薩爾瓦多疫情出奇受控全靠黑幫：亂出街不戴口罩就炸了你家

位於中美洲的薩爾瓦多（Salvador）黑幫盛行，被歐美稱為世界上最危險的國家，也因為暴力猖獗、經濟慘澹，許多人都透過暴力來獲取利益，不過近期受到新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情影響，國內幫派勢力擔起責任，以確保居民都有遵守國家的隔離命令，乖乖待在家中，也因為疫情關係薩爾瓦多3月份連續兩天沒有兇殺案。

疫情下的薩爾瓦多（點圖放大瀏覽）：

+ 11 + 10 + 9

根據《每日郵報》報道，薩爾瓦多暴力犯罪率突然下降，且48小時沒有發生兇殺案，當局2月總共有114宗兇殺案，而3月兇殺案急劇下降，只有65宗，有國外記者表示，從他記憶以來從沒發生過這種狀況，連續兩天沒有兇殺案，更是這輩子第一次看到這種情況。

根據報道，薩爾瓦多自新冠肺炎疫情爆發以來實施隔離政策，而兇殺案下降的主因正是因為幫派從暴力轉移到守衛家園，黑幫發送有爆炸聲的錄音檔案給居民，內容提到「每個家庭每個人只能允許一個人離開家去購物」、「我們不想在街上看到任何人，如果要外出最好只去商店，也最好戴着口罩」，如果違反就會炸了他家。

有民眾表示他們「不怕警察，只怕黑幫」，政府實施隔離政策，但幫派執行還更有效率，他們會拿着棒球棍在街上巡邏，阻止任何人無緣無故在街頭上徘徊，或狠狠教訓不守規矩的人，這也讓薩爾瓦多目前只有103宗確診、5人死亡。

【相關圖輯】從萬人不戴口罩狂歡到嚴禁外出 點圖了解更多疫情下印度的轉變：

+ 18 + 17 + 16

【相關圖輯】戰鬥民族抗疫法？網瘋傳俄羅斯普京下令放800獅子老虎上街阻民眾外出（點圖放大瀏覽）：

+ 7 + 6 + 5

延伸閱讀：

研究：洗手不徹底病毒沒洗掉 紙巾或許可以擦掉

夫妻買下中古屋書房底下有玄機 打開封膠後喊：封住太可惜！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】