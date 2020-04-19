《世紀戰疫》神預言瘟疫來襲　亞洲在荷里活眼中的印記

新冠肺炎疫情禍延全球，2011年一套美國電影《世紀戰疫》（Contagion）近月也被翻出來，情節套落現今大流行處境有如「神預言」，跟全球目前遇上大瘟疫的景況相當相似。電影也斥充着荷里活一貫描寫亞洲的「既有觀念」，西方眼中，亞洲在抗疫上還是後知後覺，在膽色過人的西方專家最終合能終結一疫。

Beth來香港和澳門出差，在賭場一吹幸運骰，把病毒傳播給日本男子。（電影劇照）

這套2011年舊作對照今日的疫情，真實程度的確讓人看得有點頭皮發麻。電影開端，奧斯卡影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）飾演的美國「零號病人」Beth Emhoff在芝加哥的轉機候機室開始咳嗽，從香港把這種全新病毒帶回美國，生病短短數天就突然病發死亡，美國的疫情亦迅速爆發。

同一時間，徐天祐飾演的香港男病人也出現咳嗽、發燒、頭暈等病徵，在人口稠密的街市裏跌跌撞撞後，不慎衝馬路被車撞斃；東京亦有一名男子在巴士上發病，顯然不明病毒已流散全球各地。電影一路發展下去，揭示這種新型病毒MEV-1乃是動物性傳染病（zoonotic），並透過空氣、接觸等方式傳染，先由蝙蝠傳染豬隻，再由一名正處理生乳豬的廚師，透過握手傳染給食客Beth。

《世紀戰疫》神預言的三大疫情場景：

電影中的MEV-1病毒是參1998年於馬來西亞爆發的*尼帕病毒（Nipah Virus）。當時這個尼帕病毒在馬來西亞、新加坡及印尼共引發了283宗病例，109例死亡，死亡率達38.5%。雖然尼帕病毒沒有如電影中的MEV-1演變為全球大流行，但跟電影一樣引起病毒性腦炎及極高的致死率。美國在MEV-1疫情恐慌之下，亦面臨封城、民眾搶物資、集體埋葬大量屍體，此情此景卻成了現實。

而電影的敘事手法擺脫不了一貫的「荷里活公式」，世界衛生組織（WTO）與美國疾控中心（CDC）的西方專家，都想盡辦法研究關於這個新病毒，爭分奪秒追尋其來源。剛巧，這套電影裏，病毒發源地也是追溯到香港，對於香港觀眾而言，如斯情節很自然便會聯想到2003年SARS一役。

徐天祐飾演男患者，首幕在渡輪上開作作病。（電影劇照）

亞洲的「無知」與病毒之源

但對最近首次看這部作品的筆者而言，最深刻的除了是勾引SARS的回憶，還有是對香港人的描寫。法國女星Marion Cotillard飾演世衛專家Dr. Orantes從日內瓦遠赴香港及澳門追蹤病毒來源，跟香港官員言及疫情的危險，卻遭受質疑和忽視，政府都。及後更被一名香港的隨從出賣，綁架她向世衛勒索疫苗，以救活一班圍村居民和小孩。Dr. Orantes最後亦甘於就範，以救助這群圍村老弱婦孺。Jennifer Ehle飾演的CDC女科學家，則以自身測試疫苗，最終令疫苗得以迅速量產，終止這場大流行。世衛及CDC作為西方世界的科學權威，西方學者角色也突顯了荷里活災難電影一貫的英雄主義。

筆者對於香港男子突然擄走Marion Cotillard飾演的世衛專家一幕印象尤深。（電影劇照）

這種橋段，荷里活對亞洲的「凝視」(gaze) 可謂表露無違，而在如今的新冠肺炎疫情下更顯得諷刺。電影中的MEV-1與現實中的SARS-CoV-2分別在華南及華中地區率先發現，惟現實中，世衛及CDC、美國國家衛生院（NIH）等科學及衛生權威，發出的指引及守則依然被奉為圭臬，但這次香港，以至亞洲多地並非如電影所說的「後知後覺」，相反，香港民間的反應之快可算是公認的。

而港府對於科學專家、公共衛生學者之言尚算遵從，至今仍有效防止社區爆發，實非電影那種描繪「圍村人脅持白人專家待救」的景象。筆者上月訪問過港大公共衛生學院院長福田敬二教授，曾在美國疾控中心（CDC）及WHO出任要職的他亦表示，香港不論在醫療、技術、財政，以至政府及民間防疫意識上，觀乎全球是優異的，有力成為今杖疫情的「模範生」。

韓國趕製大量Covid 19測試劑，自用之餘也輸出其他國家。（美聯社）

誠然，SARS對於香港社會而言，就好像一支17年注射的「疫苗」，為這場全球大流行進行了一次演習。雖然說不上是典範，但港人的防疫意識是值得不少地方借鏡學習。2015年經歷過MERS的韓國，儘管在二月底曾出現社區爆發，但憑着高科技的檢測系統及有效的防控措施，迅速在一個月內把疫情抑制下來，相關技術甚至受到歐美青睞。這可見防疫之上，部分亞洲國家及地區的專業能力已不讓西方專美。

相反，面對今次百年一遇的大流行中，美國總統特朗普（Donald Trump）公然跟傳染病學專家福奇（Anthony Fauci）出現齟齬，「怒炒福奇」的傳聞一度鬧得沸沸揚揚。特朗普多次抨擊WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）偏幫中國後，還宣布停止向WHO撥款。這些西方建制之下傳統的科學及公共衛生權威機構，受到各種政治掣肘或磨難，雖在電影裏也有著墨到，卻還不及現實中來得那麼戲劇性。

特朗普跟傳染病學專家福奇（Anthony Fauci）多時出現齟齬。（美聯社）

西方社會在荷里活電視中的「英雄氣概」，在這次新冠疫情中，似乎杳然無蹤。學者、及至以科學為本的國際機構都受到不同程度的政治壓迫，公信力遭削弱。這種政治與科學界的不互信，對抗疫顯然是百害而無一利的。

鏡子照出的另一現實：陰謀論與假消息

除了對於亞洲的表述，《世紀戰疫》電影對於美國國內疫情的描寫，也曝露了一些社會潛在問題。電影中，祖迪羅（Jude Law）所飾演的自由身記者Alan Krumwiede，在網誌上「先知式」警告美國疫情爆發，繼而散播陰謀論指CDC合謀藥廠，生產高價疫苗謀利；另一邊廂自己詐作染疫，訛稱靠服用一種叫連翹（forsythia）的藥物治癒，背後藉此發「災難財」。

這條故事線反映出兩個美國的兩面實況：一，縈繞美國社會已久的「疫苗陰謀論」；二，美國人對大藥廠的不良印象。所謂「疫苗陰謀論」其實與「藥廠陰謀論」（The Big Pharma conspiracy）同出一轍，就是長年以來當有重大疾病來襲時，都會有陰謀論指出，這些疾病都是藥廠製造出來謀利，或是大藥廠其實擁有治療癌症等頑疾的藥方，只是收藏起來，繼續出售高價的癌症藥物以維持龐大利潤。那些相信陰謀論的人都傾向不打疫苗，認為打疫苗反而會致病。

（電影劇照）

眾所周知，美國藥品非常昂貴，美國人長期以來對於大藥廠的印象差劣，也是個謀取暴利的行業。蓋洛普去年9月公布的民調（Gallup）顯示，美國人對製藥業持好感的只有27%，持反感的達58%，是受調查的25個行業之中最為負面的，整體評分為-31，其次為聯邦政府（-27分）及保健行業（-10分）。

當然，電影裏Alex一角對於CDC與疫苗的指控是失實的，這個角色道出了，當世界面對疫情時，陰謀論、假消息、假新聞滿天飛，以至夾雜的恐慌情緒，也在這次Covid 19全球疫情中成真了。在眾說紛紜的「後真相」時代，相信科學證據在抗疫路上更是無比重要。