天文望遠鏡首發現黑洞旁「星舞現象」　印證愛因斯坦相對論真確

《天文與天體物理學報》（Astronomy & Astrophysics）16日刊登新研究，天文學家利用智利阿塔卡馬沙漠（Atacama Desert）的歐洲南方天文台甚大望遠鏡（European Southern Observatory's Very Large Telescope），首度觀測到有星星有如跳舞一般，以薔薇結（rosette）型軌道，繞行銀河系中心的超大質量黑洞。

CNN報道，黑洞周圍常可發現緻密星（Dense stars），此次觀測的S2則是最靠近黑洞的一個。S2會以少於200億公里距離和光速3%的速率，和位於銀河系中心的人馬座A*（Sagittarius A*）擦身而過。

報導指出，天體軌道不常是完美的環狀，會在運轉期間接近或遠離，牛頓在萬有引力理論認為此類軌道會近似於橢圓，但研究團隊用27年時間得到突破性的觀測結果，發現S2最靠近黑洞的軌跡每次都有所變化，進而畫出愛因斯坦在廣義相對論預測的薔薇結型，同時印證人馬座A*必定是質量4百萬倍於太陽的超大質量黑洞。

馬克斯・普朗克地外物理研究所（Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics）所長根策爾（Reinhard Genzel）指出，此一知名效應百年前首見於水星繞行太陽，也是第一個傾向於廣義相對論的證據，現在則在每16地球年繞行人馬座A*一周的S2觀測到相同效應。

根策爾在聲明指出：「愛因斯坦的廣義相對論預測，一個天體繞行另一天體的軌道，並非牛頓萬有引力定律提出的封閉狀，而是會在運動平面中旋進（Precession）。」接下來，研究人員將加強研究黑洞周邊的星星，以觀察距離如何影響星象運動。

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