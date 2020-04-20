【新冠肺炎】研究指草泥馬抗體成功中和病毒　可成人類救星？

比利時和美國一項聯合研究發現，羊駝（又稱草泥馬）血液中的抗體，可協助人類對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），讓特效藥研究不再限於現存藥物，更可跨物種進行。

新型冠狀病毒肺炎：世界各國均在研究治療新冠肺炎的疫苗及特效藥。攝自3月23日，丹麥哥本哈根大學研究實驗室。（Getty）

比利時佛蘭芒生物技術研究院（Vlaams Instituut voor Biotechnologie）與美國德克薩斯州大學奧斯汀分校（The University of Texas at Austin）研究團隊發現，羊駝身上的抗體具有對抗新冠病毒的能力。

研究團隊成功分離兩種在羊駝身上的抗體，並發現它們能與新冠病毒用以入侵人體細胞的棘狀蛋白起作用，阻截病毒入侵細胞。

羊駝製造的抗體較人類抗體細小，更容易穿透組織攻擊病毒。抗體對不同溫度酸鹼有一定耐性，且容易大量生產，被視為是免疫學的一項重要研究。羊駝抗體過去首先用在研究愛滋病病毒，後來發現對同是冠狀病毒的嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）及中東呼吸綜合症（MERS）有效。

研究團隊指在把相關抗體與人類的抗體融合在一起時，會產生一種雜交體，成功中和新冠病毒，研究相信羊駝的抗體可協助人類對抗新冠肺炎。相關研究已率先刊載在bioRxiv上，將隨後發表。

↓↓↓想看世界各地民眾在疫情持續期間日常生活情況，請點擊放大觀看：