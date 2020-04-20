美國動畫大師戴奇辭世　曾執導《大力水手》及《湯姆與謝利》

曾獲奧斯卡獎項的美國插畫家、動畫師、導演兼製作人戴奇（Gene Deitch）於4月16到17日晚間與世長辭，享壽95歲。他執導的作品包括《湯姆與謝利》（Tom and Jerry）和《大力水手》（Popeye the Sailor）。

美國插畫家、動畫師、導演兼製作人戴奇4月16到17日晚間在捷克布拉格的寓所逝世。圖為他2月29日在Facebook發布的生活照。（Facebook@Gene Deitch）

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美聯社引述戴奇的捷克出版商希梅爾（Petr Himmel）表示，戴奇在他布拉格的公寓突然過世，除此之外沒有提供更多細節。

他的作品《Munro》1960年榮獲奧斯卡最佳動畫短片，《Here's Nudnik》和《How to Avoid Friendship》兩片也在1964年入圍這個獎項。他在更早之前還曾創作過《Tom Terrific》動畫系列。他有份參與製作的《Sidney's Family Tree》也於1958年入圍同一個獎項。

他曾執導13集《湯姆與謝利》，以及《大力水手》系列的部分作品。他還曾推出回憶錄《For the Love of Prague》，談及自己在捷克的生活，包括該國仍在共產黨統治時期的生活，以及1989年發生反共的天鵝絨革命後的生活。

他2004年獲頒溫沙麥凱獎（Winsor McCay Award），以表揚他畢生對動畫的貢獻。

戴奇1924年8月8日在美國芝加哥出生，1959年到布拉格時，原本只打算待10天，但他與第2任妻子茲登卡（Zdenka）相愛並結婚後長居布拉格。戴奇與第一任妻子育有3子，3個兒子都是漫畫家和插畫家。