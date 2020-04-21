新冠肺炎｜英女子無視禁令外出　1小時攬7男到露營車「接客服務」

新型冠狀病毒肺炎COVID-19肆虐，英國疫情險峻，目前尚未解除外出限制。約克郡有一名女子無視外出禁令，日前駕駛一輛露營車上街，以15分鐘30英鎊的價碼攬客，為男性提供色情服務，1小時內就有7名男子上車。

根據《鏡報》報道，約克郡一名30多歲的女子奇里（Kirie Redfield），不顧英國外出禁令逕行外出，她在成人網站貼出廣告，表示可以在15分鐘內以30英鎊得到「很棒的服務」（點圖放大瀏覽）：

奇里依照廣告時間將露營車開到指定公園旁，1小時內就有7名男子上車，之後她又將車開到附近超市的停車場接客。

報道指出，奇里認為，她提供的服務與前線醫療人員一樣重要，「這就是我的工作，所以必須要去做，就像醫生、護士一樣堅守崗位」。

奇里表示，男人需要一些東西，她擁有給予的能力，報道指出，奇里一天可以接待40名客人，但她認為不夠多，且她給予的服務主打「無套性關係」，但她仍認為很安全，她表示，只要1名客人進入車內被服務時，其他人則在車外排隊等待，她也提供預約服務。

【相關圖輯】英格蘭選美冠軍卸下后冠 重披醫生袍 趕返英國醫院前線救人（點圖放大瀏覽）：

+ 6 + 5 + 4

【相關圖輯】英國首相約翰遜確診新冠肺炎 3分鐘回顧震驚世界的英式佛系防疫（點圖放大瀏覽）：

+ 10 + 9 + 8

延伸閱讀：

離開地球的人類會變怎樣？長期太空旅行會永久改變大腦

瑞典王妃親到醫院掃地 曾當豔星黑歷史再度成為話題

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】