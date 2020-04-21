疫情導致泰國海灘清空　海龜築巢數20年來最多

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）重創泰國旅遊業，沙灘遊人大減，卻喜見海龜回歸。生態學家表示，人跡罕至的海灘最近有大量棱皮龜（Leatherback sea turtle）築巢，數量為20年來最多。

多個國家或地區為防疫情傳入紛紛實行「封城」，街道少了人，野人動物則「趁虛而入」。最近以色列海法（Haifa）傳出有野豬出沒，英國倫敦市郊也看得到鹿群的蹤影。

泰國為防止疫情傳入，推出出禁止國際航班、呼籲民眾留在家中等措施，旅遊人數雖因此暴跌，海灘卻也因此「清空」，為野生動物騰出空間。

布吉島海洋生物中心（Phuket Marine Biological Center）總監空吉（Kongkiat Kittiwatanawong）表示，當局自2019年11月以來發現11個海龜巢，為20年來最多。

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他在接受路透社訪問時說：「我們覺得這是非常好的跡象，因為許多產卵地都被人類破壞。」他說過去5年完全沒有發現海龜巢。

他說：「如果和1年之前比較，那時的蛋沒那麼多，因為當時海龜被漁業裝備殺死的風險很高，人類的存在亦對沙灘環境構成干擾。」

棱皮龜是世界最大型的海龜，在泰國是瀕危動物，也被國際自然保護聯合會（International Union for the Conservation of Nature）列為易危物種（vulnerable species）。

牠們會在黑暗且安靜的地區產卵，但若有大量遊客佔據海灘，合適產卵的地點就會變得非常稀少。此外亦有人會挖牠們的巢取走裏面的蛋。

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