疫情導致泰國海灘清空　海龜築巢數20年來最多

新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)重創泰國旅遊業,沙灘遊人大減,卻喜見海龜回歸。生態學家表示,人跡罕至的海灘最近有大量棱皮龜(Leatherback sea turtle)築巢,數量為20年來最多。

多個國家或地區為防疫情傳入紛紛實行「封城」,街道少了人,野人動物則「趁虛而入」。最近以色列海法(Haifa)傳出有野豬出沒,英國倫敦市郊也看得到鹿群的蹤影。

泰國為防止疫情傳入,推出出禁止國際航班、呼籲民眾留在家中等措施,旅遊人數雖因此暴跌,海灘卻也因此「清空」,為野生動物騰出空間。

布吉島海洋生物中心(Phuket Marine Biological Center)總監空吉(Kongkiat Kittiwatanawong)表示,當局自2019年11月以來發現11個海龜巢,為20年來最多。

他在接受路透社訪問時說:「我們覺得這是非常好的跡象,因為許多產卵地都被人類破壞。」他說過去5年完全沒有發現海龜巢。

他說:「如果和1年之前比較,那時的蛋沒那麼多,因為當時海龜被漁業裝備殺死的風險很高,人類的存在亦對沙灘環境構成干擾。」

棱皮龜是世界最大型的海龜,在泰國是瀕危動物,也被國際自然保護聯合會(International Union for the Conservation of Nature)列為易危物種(vulnerable species)。

牠們會在黑暗且安靜的地區產卵,但若有大量遊客佔據海灘,合適產卵的地點就會變得非常稀少。此外亦有人會挖牠們的巢取走裏面的蛋。

