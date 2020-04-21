【新冠肺炎】紐約屍袋短缺　殮房職員：改用被單包裹　屍糞水滲出

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在美國肆虐，重災區紐約不但醫療系統面臨崩潰，殯葬業亦出現人力及物資緊絀的困境。一名在紐約殮房臨時工，日前在網上分享各種工作見聞引來關注，當中包括屍袋爆開、屍水及屎水滲出，以及死者口中仍插住喉管等。這份工作雖然薪資較高，但同時令他身心俱疲。

新冠肺炎：在重災區紐約，殯葬業物資緊絀。圖為4月3日一名醫護在布魯克林醫院外的臨時停屍間。（Getty）

英國《每日郵報》報道，46歲的佛蘭普頓（Erik Frampton）受到疫情影響被解僱後，為「搵食」迫不得已到紐約一間機構擔任殮房臨時工，負責搬運死者遺體，時薪更高達75美金（約585港元）。

高薪的同時，他的工作卻不是人人能接受。佛蘭普頓每日最少要處理50至80具遺體，由於死者眾多加上屍袋數量不足，很多時候只能用非常薄的袋或被單簡單包裹死者遺體。

佛蘭普頓表示，有些屍袋更是破爛不堪，以至屍水及糞水等滲出。有時這些液體更流得到處都是，在地板留下一道道痕跡。

美國新冠肺炎疫情：美國紐約州疫情有下降趨勢。圖為4月20日，當地一間漢堡包店的告示牌顯示這間店鋪已在營業。（Reuters）

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他又指出，由於屍袋外並無任何身分標記，他們有時要被迫打開屍袋檢查以確認死者身分，更驚見多數遺體口中還插住喉管，意味屍體來不及拔管處理就先被包起。

如此種種，令他內心承受極大壓力，雖然他在工作時有戴上手套、兩層圍裙及口罩保護，但仍擔心自己會受感染。佛蘭普頓在公開殮房情況後，4月19日遭解僱，雖然無法再賺取高薪，但他自言是鬆一口氣。