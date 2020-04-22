【新冠肺炎】馬達加斯加藥草茶聲稱已治癒2人　總統成支「飲勝」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，東非島國馬達加斯加（Madagascar）總統拉喬利納（Andry Rajoelina）周一（20日）力推一種名為「藥草茶」的療法，更聲稱已成治癒2名確診患者。

這種藥草茶由馬達加斯加應用研究所（Malagasy Institute of Applied Research，IMRA）所研製，拉喬利納稱：「已經（對藥草茶療法）進行過測試，成功治癒了2人。這種藥草茶可以在7日內產生效用，而我今天將成為第一個在大家面前喝下這種茶的人，以證明這個產品有治療效果且沒有害。」

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IMRA表示，這種命名為「Covid-Organics」的藥草茶，是由蒿屬植物（Artemisia）及其他本土藥草製成，而蒿屬植物已獲證明能治療瘧疾（Malaria）。拉喬利納表示，將優先向學童提供這種藥草茶，強調他的職責是要「保護馬達加斯加人」。

科學家警告可能有潛在風險

報道指出，藥草茶療法的安全和效用性目前尚未經國際評估，也沒有在同儕評審（peer-reviewed）研究中發表過數據。有科學家警告，未經測試的藥草產品可能有潛在風險。

馬達加斯加至今累計有121宗確診個案，無人死亡。

（綜合報道）