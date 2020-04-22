日本驚安之殿堂朱古力10円1包標明因為超難食　網紅試食結果……

日本連鎖雜貨店DONKI驚安之殿堂是許多人心中必逛的景點之一，不止產品種類多樣且價格低廉，有時還能挖到意想不到的有趣商品。近日有網友曝光該店一張朱古力特價的照片，下方折價理由明白寫着「難吃」（不味い），讓網友笑讚「也太誠實」。

2日前後對比圖證10円都無人買 性感YouTuber勇敢挑戰結果……（點圖放大瀏覽）：

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走進日本商店DONKI驚安之殿堂，觸目可見許多「壓倒的驚安」（意指絕對便宜）的牌子，吸引消費者掃貨。不過這塊牌子也不是每次都有用，近日有日本網友拍下一張產品特價的照片，一包特殊口味朱古力只要10日圓（約0.7港元），然而過了2天籃子裏的商品依然「滿滿的」，原因就出在特價牌左下角，店家相當老實的寫下會賣這麼便宜的原因就出在「太難吃了」！

這款超便宜的巧克力其實是一種日本整人糖果，一包6個，有芥末白巧克力和榴槤牛奶巧克力兩種口味，氣味和口味都非常刺激。曾有YouTuber試着啃一小口，立刻就受不了吐掉，日本網友也一面倒表示「難吃」、「為什麼要生產這種東西」，大讚製作特價牌的店家「很誠實」，好感度大升。

照片被分享到Facebook群組「日台交流広場」後，引起不少台灣網友好奇，紛紛表示「這樣反而會想吃吃看到底多難吃」、「好便宜！便宜到會讓人想試試有多難吃」、「這樣也能作成商品量產，產品經理還沒被解雇嗎」、「賣心酸的」、「感覺應該會有不少YouTuber買來玩」。

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