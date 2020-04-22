湯漢斯自述染疫可怕過程　要在地上爬去廁所　影帝慘被醫生當笨蛋

荷里活感染新型冠狀病毒肺炎COVID-19第一人，是大家喜愛的影帝湯漢斯（Tom Hanks）。他回憶了患病和康復的過程：體力輕易耗盡，妻子高燒不退。這一個月裏，湯漢斯夫婦吃了不少苦。

作為首位被確診感染新冠病毒的荷里活大牌，湯漢斯夫婦的病情和恢復情況很受影迷關注。

3月11日，他和妻子威爾遜（Rita Wilson）在澳洲拍戲時，被確診感染新冠病毒。在3月底從澳洲結束隔離治療，回到洛杉磯後，湯漢斯和妻子已經從新冠肺炎中康復過來，恢復了日常生活，同時繼續在家按要求隔離。「我，名人疫情警報器」，在上週居家主持綜藝節目時，湯漢斯這樣吐槽自己。

最近，夫婦倆接受媒體採訪，詳細回憶了這一個月和病毒的艱苦鬥爭。平時最簡單的客廳運動，連十幾分鐘都堅持不了；因為用藥副作用，噁心得一天要嘔吐好幾次；甚至精疲力竭到下床去廁所都只能在地上爬……

因好奇被女醫生當笨蛋 湯漢斯自述患病至康復過程（點圖放大閱讀）↓↓↓

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居家主持綜藝吐槽自己

回到洛杉磯後，湯漢斯在隔離休養中漸漸恢復了精力，開始重新投入工作。4月13日，《週六夜現場》（SNL）推出一集「宅家版」，湯漢斯作為主持嘉賓重新穿起了西裝，在自家廚房裡為節目開場。「別被我的光頭造型嚇到，這是拍戲需要剃的（言下之意不是因為新冠而掉光頭髮），我的頭髮長得很慢，好處就是洗澡很方便。」湯漢斯說，這是3月11日以來，自己第一次換下運動褲，「我都忘了怎麼穿西裝了，連釦子都不會扣，好在有老婆幫我。」

他吐槽自己的新冠經歷，說自己在這段時間裏成了真正的「美國老爹」（American Dad）——「沒人願意在我身邊呆著，而且我會讓別人感到不舒服」。

「澳洲的伙計們太棒了，感謝他們救了我的命。但是他們那兒測體溫用的是攝氏度（美國是華氏度），當他們說『你現在36度』，我心想，啊呀這是不是很糟糕……其實36是好的，38才是要完蛋了——這差不多和荷里活對待女演員（歲數）的態度是一樣的。」還能這樣談笑間用自己的病痛經歷吐槽荷里活資本家，看來湯漢斯的確已經擺脫了病魔，影帝風采猶在。

可以說，湯漢斯就是這波新冠疫情中，名人抗疫的成功典型。湯漢斯對待病毒的謹慎態度和樂觀精神，恰恰也是這次全球疫情中許多人最缺乏的東西。就像他在《阿甘正傳》裏說的，「生活就像一盒巧克力，你永遠不知道下一塊是什麼味道」。就算不得不吃下一塊苦味的，也要用正確的態度，抱著對生活的信心，笑著面對。

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