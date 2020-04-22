【油價暴跌】石油減產如何影響啤酒汽水供應？

國際油價出現災難式暴跌，紐約5月期油歷史性首次跌至負數。石油需求的下降，間接影響到乙醇產量及其副產品二氧化碳的供應，疫情期間「宅家」必備的汽水、啤酒，也恐怕供應減少。

在低油價以至負油價的大環境下，加上正值全球大流行，令世界各地對石油的需求大減。石油需求的下降，間接影響到＊乙醇產量，這導致乙醇工廠的二氧化碳供應也因而變得緊張。部份國家如美國因此面臨啤酒和汽水供應短缺。

*注解：石油本身可以提煉出汽油、柴油等燃料，美國汽油因需要符合國內的環保條例，在生產的過程中必須加入部份乙醇。由於汽油的需求因封城、工廠大規模停工等措施大幅下降，令乙醇生產商也減產，而二氧化碳是生產乙醇時的副產品，因而受到影響。

在生產啤酒、梳打汽水、碳酸水等飲品的過程中，需要加入二氧化碳進行碳酸化工序，從而令飲品產生氣泡。近期美國汽油需求因疫情影響而下跌超過三成，石油期貨日前更跌至負數，間接引致乙醇產量大幅減少，導致二氧化碳供應出現危機。

生產啤酒汽水的過程需要加入二氧化碳，令飲品帶有氣泡。(路透社)

美國可再生能源協會行政總裁Geoff Cooper表示，乙醇產量不足正影響到食品飲品行業，因為全美45間出售二氧化碳的乙醇工廠中，有34間停工或減產。

釀酒商協會主席Bob Pease指出，由於乙醇供應減少，啤酒廠的二氧化碳供應商將價格提高四份一。協會代表小型獨立的手工啤釀造商組織，從乙醇工廠買入約45% 的二氧化碳。他表示：「情況正在加劇，我們每天也聽到更多會員在討論這個問題。」他預計在未來兩三周內會有部份啤酒製造商開始減產。

壓縮氣體協會（CGA）則表示，二氧化碳的生產已下降了兩成，4月中跌幅可能多達一半。此外，肉類生產商在加工、包裝、保存和運輸中使用的二氧化碳也出現緊張。

美國93歲婆婆Olive Veronesi，早前站在窗邊手持「我需要更多啤酒」的求助牌，照片成為網上熱話後，啤酒商專程給她送來大批啤酒。(網上圖片)

可口可樂供應鏈現裂痕

當前疫情嚴重的美國，國內多地民眾近日紛紛搶購物資，也使啤酒汽水等需求上升。可口可樂（Coca-Cola）公司表示，新冠肺炎疫情令全球供應鏈出現裂痕，部分產品無可避免會受到影響。公司行政總裁James Quincey日前向美媒，可口可樂在世界各地供應鏈都面臨問題，如通關延誤使材料難以運送，營銷渠道變動等。

James Quincey強調，公司正努力適應疫情衝擊，正集中力量生產汽水、運動飲品等最主流產品以滿足需求，其他較次要的產品則無可避免會受到影響。

James Quincey表示，公司部份產品的供應將受到影響。(Coca-Cola)

可口可樂公司上周經已撤回今年度的業務展望，坦言並不預期能夠達到收入增長5%，以及每股盈利升7%的目標。

部份公司正尋找替代品

幸而，目前的情況不至於太壞。丹麥啤酒品牌嘉士伯（Carlsberg）表示，公司會設法自行生產二氧化碳，做到自給自足。發言人Kasper Elbjorn表示：「根據公司的可持續發展計劃，我們除了生產自家二氧化碳，也會在釀造過程中收集二氧化碳。」另一飲品商National Beverage Corp的發言人則表示，公司從多國的二氧化碳供應商採購貨源，預計公司不會出現短缺問題。

不少國家人民目前都要居家抗疫，令啤酒汽水的需求大幅上升。(路透社)

而特色飲品公司LifeAID的行政總裁Orion Melehan則表示，他的兩個生產合作夥伴正努力尋找二氧化碳的替代品。他坦言：「這確實使我們午夜夢迴也在想我們有什麼選擇，這突出了意外效應法則*（laws of unintended consequences）。」

*註解：所謂意外效應法則，一般用來指某新科技的發明和創造，對其他一些看似無關痛癢的技術、行業、社會和公眾，帶來深遠且意想不到的影響。

與美國相似採用乙醇汽油的國家，還包括歐盟國家、巴西、中國、印度、泰國、哥倫比亞和澳洲等。相信因應全球汽油需求下跌的大環境下，缺乏二氧化碳的蝴蝶效應相信仍會持續一段時間，汽水啤酒也許要成為繼廁紙和糧食之後的囤積品。